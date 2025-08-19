- 청년 林팩트 창업 아이디어 챌린지 행사…청년 창업가 발굴·아이디어 실현

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 청년 창업가 발굴과 산림 분야의 혁신 아이디어 실현을 위해 ‘2025 청년 林(임)팩트 창업 아이디어 챌린지’ 행사를 개최했다고 19일 밝혔다.

올해 처음 열린 이번 행사는 이름에 산림(林)과 사회적 영향력(Impact)의 의미를 담았다. 전국의 19세~39세까지의 청년들이 창의적이고 실행 가능한 산림 창업아이디어를 발굴하고 실제 사업으로 발전시켜 산림 분야 창업 효과를 확산시키는 것이 목표다.

사전 심사를 통과한 28명의 참가자들은 행사 당일 팀을 구성해 창업 아이템을 선정해 전문가 멘토링, 실습 중심의 워크숍을 거쳐 아이디어를 구체화했다. 그 결과 4개 팀이 최종 선정돼 각 팀에 시제품 제작비 100만 원이 지원됐으며, 이들은 향후 2개월간 실제 창업 활동에 도전한다.

오는 10월에는 활동 결과를 바탕으로 ▷최우수 1팀(산림청장상, 150만원) ▷우수 1팀 (한국임업진흥원장상, 100만원) ▷장려 2팀(각 50만원) 등 총 4개 팀에 350만원 규모의 상금을 수여할 예정이다.

산림청은 앞으로도 청년들이 산림창업에 도전하기 쉬운 환경을 만들고, 창업 아이디어 발굴에서 실행과정, 사업화로 이어지는 지원체계를 강화할 계획이다.

산림청 송준호 산림복지국장은 “산림 분야의 다양한 문제를 해결하기 위해서는 창의적이고 지속가능한 해법을 제시하는 혁신기업이 필요하다”며, “이번 아이디어 챌린지가 청년 창업 생태계의 든든한 초석이 되기를 기대한다”고 말했다.