‘EGF PDRN 액티브 시너지 마스크’…피부진정·저속노화

한미사이언스가 고기능성 진정 마스크팩 ‘EGF PDRN 액티브 시너지 마스크’(사진)를 다음달 약국가에 출시한다.

자사 더마코스메틱 ‘프로-캄’ 브랜드로 내놓은 신제품으로 EGF크림 열풍 잇는다는 계획이다. 피부과학 기반의 유효성분을 바탕으로 한 고영양 집중케어 마스크라고 한다. 지난해 11월 출시된 ‘EGF 액티브 바이탈 크림’의 뒤를 잇는 제품군이다.

이는 EGF(상피세포 성장인자)와 PDRN(중합 디옥시리보핵산)을 최적 비율로 배합해 시너지를 극대화한 게 특징이다. 미백과 주름 개선의 이중 기능성은 물론, 인체적용시험을 통해 열자극에 의한 피부 진정효과와 울퉁불퉁한 피부결 개선효과를 입증받았다. 또한 피부자극 시험 및 민감성 피부 대상 시험을 완료해 민감한 피부에도 안심하고 사용할 수 있다고 회사 측은 밝혔다.

프로-캄 EGF 계열의 공통 성분은 ▷프로바이오틱스 3종과 병풀추출물 조합의 진정 특허성분 ‘테카바이옴’ ▷판테놀과 흡수력을 높인 특허성분 ‘U-올리오좀 B5’ ▷6가지 허브추출물이 복합된 ‘그리놀 H’가 함유돼 피부 진정과 저속노화 케어를 동시에 제공한다고 했다.

한미사이언스는 “신제품은 리오셀 교차구조 시트를 적용해 뛰어난 밀착력과 통기성을 확보해 사용 시 답답함을 최소화한다. 또한 부드러운 고영양 포뮬러로 유효성분 흡수력을 높이고 사용감을 극대화한다”고 전했다.