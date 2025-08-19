“공기오염도 따라 풍량 조절… 저소음·에너지 절감도”

코웨이(대표 서장원)가 작고도 강한 성능의 ‘스퀘어핏 공기청정기 38㎡’(사진)를 새로 출시했다.

신제품은 얇고도 다채로운 색상으로 집안 분위기와 어우러지도록 디자인됐다. 기존 제품(AP-1023F) 대비 부피는 24% 줄었지만 청정면적은 15% 늘어나 공간효율이 향상됐다고 한다. 방이 넓지 않아도 어디에나 두고 편리하게 사용할 수 있게 했다. 색상은 샌드베이지, 퓨어화이트, 세이지그린, 페블그레이 4가지로 구성됐다.

코웨이는 “차별화된 4단계 필터로 실내공기를 강력하게 청정한다”며 “0.01μm 크기의 극초미세먼지를 99.999% 제거할 수 있으며, 당사 특화기술인 에어매칭필터를 통해 맞춤형 공기관리까지 제공한다”고 소개했다.

에어매칭필터는 ▷반려동물을 키우는 가정을 위한 ‘펫필터’ ▷집먼지진드기·꽃가루 등 항원물질 제거에 특화된 ‘알레르겐필터’ ▷’미세먼지집중필터’ ▷’이중탈취필터’ 중 선택해 장착 가능하다. 항원 유발물질 제거 성능을 인정받아 영국 알러지협회 인증(BAF)도 획득했다.

이밖에 공기 오염도에 따라 스스로 풍량을 조절한다고 한다. 실시간 오염도를 측정해 4가지 색상으로 공기질 상태를 직관적으로 알려준다. 에코모드 선택 시 실내공기가 깨끗해지면 절전 동작으로 자동 진입하고, 오염이 발생하면 다시 가동돼 에너지 소모를 최소화한다고 회사 측은 전했다.

취침모드 땐 조용하고 편안한 수면환경 제공하며, 저소음을 인정받아 영국 소음저감협회 부여 국제인증 ‘Q마크(Quiet Mark)’를 획득했다고 했다.