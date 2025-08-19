광주시, 책·공연·체험 어우러진 문화축제 개최

‘2025 빛고을 책마당’ 9∼10월 개최

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 시민이 도심에서 책과 함께 문화적 여유를 즐길 수 있도록 독서·공연·체험이 결합된 복합문화축제 ‘2025 빛고을 책마당’을 오는 9월 6~7일과 10월 11~12일 광주시청 야외광장 및 열린청사에서 연다.

‘책이랑 날자 : 북(Book) & 락(樂)’을 주제로 열리는 이번 행사는 단순한 독서진흥을 넘어 독서·공연·체험이 어우러진 시민 참여형 축제로 기획됐다.

이번 행사는 2024년 노벨 문학상을 수상한 한강 작가가 “책을 많이 읽고 많이 사는 광주를 만들어 달라”는 제안을 적극 반영해 마련됐다.

9월 6~7일에는 ‘노벨’을 주제로 한 특별 소개공간을 운영한다. 한강 작가의 노벨문학상 수상, 김대중 전 대통령의 노벨평화상 수상 업적을 조명하는 전시와 프로그램이 마련되며, 책 영향력자(북 인플루언서) 김겨울 작가의 책 이야기 공연(북 토크쇼) 등 시민과 문학·평화 소통의 장을 마련한다.

10월 11~12일에는 한강 작가의 노벨문학상 수상 1주년을 기념해 ‘케이(K)-문학’을 주제로 한국문학의 세계적 위상을 조명한다. 인기 웹툰·웹소설 체험 부스가 운영되며, 넷플릭스 ‘중증외상센터’ 원작자이자 의사 이낙준 작가가 무대에 올라 북콘서트를 통해 독자와 만난다.

특히 9월 6일과 10월 11일 저녁에는 무선 통신머리띠(헤드셋)를 착용하고 즐기는 조용한 요가와 조용한 영화관이 열려 도심 속 특별한 가을밤 문화를 선사한다.

참여를 원하는 시민들은 광주문화예술통합플랫폼-디어마이광주에서 사전 신청하면 된다.