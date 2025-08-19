부산상의 ‘부산 제조기업 연구개발인력 미스매치 현황’ 발표

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산 지역 기업들이 기대임금, 워라밸 등에서 인재들이 원하는 수준이 괴리를 보이고 있어 향후 연구개발 분야에서 인력난이 우려된다는 조사결과가 나왔다.

부산상공회의소(부산상의)가 19일 발표한 ‘부산지역 제조기업의 연구개발인력 미스매치 현황’에 따르면 지역기업의 53.5％가 현재 연구개발 인력 수급에 대해서는 적정하다고 응답했다. 그러나 향후 정부의 연구개발 예산 확대 및 주력산업의 경기 개선에 따라 인력수요가 증가할 경우 연구개발 인력부족이 발생할 것으로 전망했다.

연구개발 인력 채용 시 가장 큰 애로사항으로는 우수인력 확보 어려움(49.5％), 인건비 부담(22.2%), 조기퇴사(14.5%) 등의 순이었다. 이 같이 지역기업들이 우수인력 확보에 어려움을 겪는 것은 기대임금 수준과 근무환경이 나은 일자리를 찾아 수도권으로 인재들이 떠나기 때문인 것으로 분석된다.

지역기업의 현실 초임수준과 이공계 대학생의 희망초임을 비교해보면 지역기업의 90％가 연구개발인력 초임을 4000만원 미만으로 지급하고 있는 것으로 나타났다. 반면 지역 이공계 대학생의 31％는 4000만원 이상의 초임을 희망하고 있다.

또 지역기업은 실무경험, 전공 및 교육훈련 이수 등의 산업현장 경험을 중시하는 반면 지역 이공계 대학생은 임금, 워라밸(근무시간 준수) 등 근무 조건을 중시했다.

응답 기업들은 ▷연구개발 우수인력 공급 ▷연구개발 인건비 지원 강화 ▷산학협력과제 확대 지원 ▷지역 우수인재 유출 방지책 강화 등을 주문했다.

부산상의 관계자는 “지역 중소ㆍ중견기업들의 R＆D 역량을 강화하기 위해서는 우수인력 확보를 위한 정책적 지원이 필수적”이라며 “현실임금과 기대임금의 격차를 줄이기 위한 인건비 지원과 산학협력 확대 등으로 우수인재들이 지역에 정착할 수 있는 환경을 조성해야 한다”고 강조했다.