[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시가 산업통상자원부가 주관하는 신재생에너지 융복합 지원 공모 사업에 선정됐다고 19일 밝혔다.

시는 지난해 대비 등급이 C등급에서 B등급으로 상향돼 총 21억원의 국도 비를 확보했다.

이 사업은 에너지 요금을 절감하기 위해 주택, 건물, 공공시설 등에 신재생에너지 시설 설치비를 보조해 주는 것이다.

시는 읍·면 지역 주택 289곳, 건물 42곳 등에 국·도비 21억 원 등 36억 원을 투입해 태양광·태양열·지열 시설 설치를 지원할 계획이다.

앞서 시는 2024년과 2025년 공모사업에도 선정돼 주택, 건물, 공공시설 등 640개소에 신재생에너지 시설을 보급, 연간 3435㎿h 이상의 전력을 생산 중이다.

2026년에는 연간 2408㎿h의 추가 전력 생산이 가능해져 신재생에너지 보급률 확대 및 주민들 에너지 비용 절감 효과가 기대된다.

안동시 관계자는 “2030년까지 신재생에너지 보급률 20% 달성을 목표로 에너지 자립 도시 기반을 지속해서 구축하겠다”라며 “정부의 탄소중립 정책을 선도적으로 이행할 계획”이라고 말했다.