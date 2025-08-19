- 사업지 반경 1km 내 인프라 풍부… 호수공원 조망 가능 ‘인기’

- 전용면적 24~39㎡, 총 614실 규모에 직장 출퇴근 편리

‘직주근접’은 부동산 시장에 가장 막강한 힘을 발휘하는 요소다. 특히 삶의 질을 추구하는 트렌드가 확산되면서 직장이 가까운 주거시설에 대한 인기는 점차 높아지는 추세다.

직장과의 거리가 가까우면 출퇴근에 소요되는 시간을 줄일 수 있고 그 시간에 휴식을 취하거나 취미∙여가 생활에 재투자할 수 있다. 특히 교대근무자나 야근이 많은 근로자의 경우, 가까운 거리에 집이 있으면 수면시간과 식사시간을 안정적으로 유지할 수 있어 건강 관리와 컨디션 유지에 큰 도움이 된다. 그밖에 교통비 절감 등 경제적 부담을 줄일 수 있는 장점도 있다.

실제로 국토교통부가 실시한 ‘2023년도 주거실태조사’ 자료에 따르면 현재의 주택으로 이사한 이유로 ‘시설이나 설비가 더 양호한 집으로 이사하려고’가 48.2%로 가장 높게 나타났으며, ‘직주근접’이 31.1%로 두 번째로 높게 나타나 직주근접의 중요성이 증명됐다.

그런 의미에서 서산 도심 한가운데 자리한 ‘서산 코오롱 레이크뷰’는 이러한 흐름에 정확히 부합하는 곳이다. 단지는 지하 4층~지상 26층, 전용면적 24~39㎡, 총 614실 규모다.

2022년 통계를 기준으로 작성된 ‘2024 서산 통계연보’에 따르면 서산시에는 총 1만9,588개 사업체와 8만5,610명의 종사자가 근무 중이다. 특히 LG화학 대산공장, KCC 대죽공장, HD현대오일뱅크 본사 등 대기업 종사자가 포함돼 있어 ‘서산 코오롱 레이크뷰’는 풍부한 배후수요를 갖췄다. 대산항 국제여객선 취항 및 대중국 교역의 전초기지라는 점도 눈에 띈다. 이러한 장점 때문에 임차인 입장에서는 출퇴근이 편리하고 임대인 입장에서는 공실률 걱정을 덜 수 있다.

반경 1km 내에는 관공서, 금융, 병원, 학교, 대형쇼핑센터까지 모두 갖춘 편리한 중심 인프라를 자랑한다. 특히 서산중앙호수공원 바로 앞에 위치해 우수한 조망권(일부 호실)을 누릴 수 있고 산책이나 운동을 하기에도 적합하다. 게다가 호수공원 주변으로 식당, 카페 등 먹거리가 풍부해 편리한 생활을 할 수 있다.

아울러 서산IC, 29번 국도, 70번 국도 등 사통팔달 광역교통망이 발달해 있고 자주식 주차 비율이 87% 적용돼 편리한 주차가 가능하다. 또한 800평 규모 단지 내 공원은 입주자의 자부심을 높여 준다.

분양가는 6천만원대부터 시작되며, A1타입 기준으로 보증금 및 대출금을 제외한 실투자금은 2천만원대부터 가능하며 타입별로 상이하다. 현재 최대 46% 할인 분양 중이다.

분양 관계자는 “서산 코오롱 레이크뷰는 인근 기업으로의 출퇴근이 편리한 것이 장점”이라며 “다양한 인프라를 갖춘 서산 중심 생활권이라는 점까지 갖춰 임차인∙임대인 모두 문의가 많은 상황이다”고 말했다.

분양홍보관은 충청남도 서산시 안견로에 위치해 있다.