- 대전시, 18~31일 한밭수목원 광장서 ‘나라꽃 무궁화 우수분화 전시회’ 개최

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시 한밭수목원이 전국 무궁화 품평회에서 단체 부문 은상을 수상했다.

시는 수상작을 포함한 다양한 무궁화를 시민들에게 직접 선보이는 전시회를 18일부터 31일까지 한밭수목원에서 연다.

대전시는 지난 14일 국립세종수목원에서 열린 산림청 주관 ‘2025년 무궁화 우수 분화 품평회’에서 한밭수목원이 단체 부문 은상(행정안전부장관상)을 수상했다. 이번 대회에는 전국 13개 시·도에서 약 900점의 무궁화 분화가 출품됐으며, 대전은 단체 85점과 개인 20점 등 총 105점을 선보였다.

심사는 무궁화 전문가 및 국민 심사단이 참여한 가운데 작품성·관리성·심미성·대표성 등을 기준으로 진행됐다. 대전 출품작 가운데 ‘배달계’ 품종이 특히 호평을 받았다.

시는 이번 성과를 시민과 함께 나누기 위해 ‘나라꽃 무궁화 우수분화 전시회’를 개최한다. 전시회는 18일~31일까지 한밭수목원 동원 진입광장(바닥분수 입구)에서 진행하며, 은상 수상작을 비롯해 대전에서 가꾼 다양한 품종의 무궁화 60여 점이 선보인다.

박영철 대전시 녹지농생명국장은 “이번 수상은 한밭수목원이 무궁화의 아름다움과 상징성을 지켜온 노력의 결실”이라며 “시민들의 관심과 사랑이 있었기에 가능했다”고 밝혔다.

이어 “이번 전시회를 통해 많은 시민들이 무궁화의 매력을 직접 보고 느끼길 바란다”고 말했다.