[헤럴드경제=홍승희 기자] 개포우성7차 재건축사업 입찰에 참여한 대우건설은 ‘책임준공확약서 선제 제출’을 내세우며 지연 없는 빠르고 안정적인 사업추진을 재차 강조했다.

대우건설 관계자는 19일 “개포우성7차 조합원들의 피해를 최소화하기 위해 책임준공확약서를 입찰 마감일에 선제적으로 제출하며 갈등과 사업지연을 방지코자 했다”며 “대우건설이 제출한 책임준공확약서의 개략적인 내용을 보면 우선, 천재지변, 전쟁과 같은 사유를 제외하고는 어떠한 경우에도 공사를 중단할 수 없으며 준공기한을 지켜내야 한다. 즉 공사비 상승 등을 이유로 공사를 중단하거나 공사기간을 함부로 늘릴 수 없음을 의미한다”고 밝혔다.

책임준공확약은 최근 도시정비업계의 화두다. 불안정한 국제 정세, 건설 원가 상승 등으로 인해 최근 3년간 유례없는 공사비 폭등사태가 발생했고, 이에 따라 조합과 시공사간 공사비 인상, 공사기간 연장을 둘러싼 이견으로 사업이 중단되는 현장들이 늘어나면서 책임준공확약의 중요성이 더욱 대두됐다.

대우건설이 약속한 내용에는 시공사가 도급계약서상 보장되는 지체상금 또는 손해배상뿐만 아니라, 조합이 시공사 또는 금융기관에 부담해야할 금융비용 일체까지도 위약벌로써 배상한다는 내용도 포함됐다.

실제 최근 공사비 인상과 관련해 조합과 시공사 간 많은 갈등들이 이어지고 있지만 책임준공확약이 체결된 사업자들의 경우, 정해진 공사기간을 일방적으로 늘리거나 준공을 완수하지 못하는 경우는 없는 것으로 알려졌다.

대우건설 관계자는 “개포우성7차 조합원님들이 바라는 빠른 사업추진에 대한 열망을 채워드리고, 공사비 인상으로 인한 분담금 상승에 대한 불안감을 최대한 해소 드리고 싶은 마음을 담아 책임준공확약서를 제출했다”며 “책임준공확약서는 입찰시 선택제출 서류였음에도 개포우성7차 재건축사업에 임하는 대우건설의 진심을 표현하고, 어떤 일이 있어도 약속을 지키겠다는 대우의 의지를 담아 제출한 것”이라고 강조했다.