마크롱 “유럽 전체 안보에 중요…4자회담 하자” 유럽 정상들, 우크라 전후 ‘의지의 연합’ 안보보장 강조 “협상 진행하면서 휴전 선행해야”

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 회담을 가진 18일(현지시간) 유럽 주요 정상들도 우크라이나에 힘을 싣기 위해 워싱턴DC를 찾았다. 유럽 정상들은 이날 미국이 참여하는 ‘나토식 모델’에 대한 확약이 필요하며, 협상 과정에서 휴전이 선행돼야 한다고 한목소리를 냈다.

이날 영국·프랑스·독일·이탈리아·핀란드에 유럽연합(EU)·나토(NATO·북대서양조약기구)까지 유럽 정상 7명이 미국 백악관을 찾았다.

유럽 정상들은 먼저 트럼프 대통령에 대한 극찬을 아끼지 않은 뒤, 우크라이나와 러시아 간 본격적인 평화협상에 앞서 휴전이 선행돼야 한다는 것이라고 밝혔다. 미국 측에서 언급한 ‘북대서양조약기구(NATO·나토)식 안전보장’ 방안에 대한 기대감도 드러냈다.

마르크 뤼터 나토 사무총장은 이날 백악관에서 열린 도널드 트럼프 미 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 정상간 다자회담에 앞서 모두발언에서 “당신(트럼프 대통령)이 안전보장에 참여할 의향이 있다고 말한 것 자체가 큰 진전”이라며 “이것은 진정한 돌파구이며 정말로 큰 변화를 만들 것”이라고 말했다.

유럽 정상들은 이날 미국이 참여하는 ‘나토식 모델’에 대한 확약을 받아내는데 주력했다.

조르자 멜로니 이탈리아 총리는 “우리는 많은 중요한 주제를 얘기할 텐데, 첫째는 안보 보장으로 다시는 (전쟁)이 일어나지 않도록 보장하는 것”이라며 “우리는 기쁘게도 (나토) 5조 모델 제안부터 시작할 것”이라고 말했다.

키어 스타머 영국 총리도 트럼프 대통령이 나토식 집단방위 5조와 유사 형태의 안전보장을 시사한 것은 “(영국·프란스 주도 연합체인) ‘의지의 연합’에서 하려고 노력한 것에 부합한다”고 말했다.

이어 “우리(의지의 연합)가 이미 진전시킨 것에 미국이 동참함으로써 우리는 오늘 정말로 중요한 진전을 이룰 수 있다고 본다”며 “우크라이나, 유럽 안보 측면에서 역사적 진전이 실질적으로 나올 수 있다”고 기대감을 드러냈다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 역시 우크라이나 전후 안보 보장에 대한 ‘의지의 연합’과 나토의 지원을 받는 ‘약속’을 언급했다.

그는 “안보 보장 첫 번째는 향후 수년, 수십년간 신뢰할 수 있는 우크라이나의 군대이고, 두 번째는 우리의 약속”이라며 “우리는 지난 수개월간 나토의 지원으로 ‘의지의 연합’ 안에서 다른 안보 보장과 약속의 기초를 구축하고자 심혈을 기울여 왔다”고 말했다.

마크롱 대통령은 이날 미·러·우크라의 3자 정상회담 이후에 유럽까지 참여하는 4자 정상회담도 필요하다고 주장했다. 그는 3자 회담은 ‘필수’이며 후속 조처로 4자 회담이 필요할 것 같다면서 “안전보장을 말하는 것은 곧 유럽 대륙 전체의 안보를 의미하는 것이기 때문”이라고 말했다.

유럽 정상들은 평화협상에서 우선 휴전을 선언하고 최종 협상을 신속히 진행해야 한다고 목소리를 냈다.

프리드리히 메르츠 독일 총리는 이날 모두 발언에서 “솔직히 말해 우리 모두 휴전을 보고 싶다”며 “러시아에 압력을 가해야 한다. 오늘 우리가 하고 있는 노력이 신뢰성을 가지려면, 본격 협상이 시작되기 전 최소한의 휴전이 필요하다”고 말했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령도 “우리가 논의했듯 적어도 살상을 중단하는 것은 필수적”이라며 “우리 모두 이를 지지한다”고 지적했다.

트럼프 대통령 역시 안전보장 참여 의향을 공식화하긴 했으나, 실질적 참여 방안에 대해선 이날 회동 뒤 윤곽이 나올 것으로 보인다.

트럼프 대통령이 앞서 젤렌스키 대통령과 양자회담 뒤 유럽이 전후 안전보장에 주도적 역할을 하면서도 미국이 “굉장히 좋은 보호와 안보를 제공할 것”이라고 말한 것을 언급한 것이다. 트럼프 대통령은 이날 미군의 우크라이나 주둔 가능성도 배제하지 않았다고 폴리티코 유럽판은 전했다.

트럼프 대통령은 “머지않은 시점, 아마도 일주일이나 이주일 안에 우리는 이 사태를 해결할 수 있을지, 아니면 이 끔찍한 전투가 계속될지를 알게 될 것”이라며 “우리는 전쟁을 끝내기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

다만 트럼프 대통령은 “합의가 불가능할 수도 있다. 하지만 반대로 가능할 수도 있다”며 합의가 반드시 이뤄질 것이라고 장담하지는 않았다. 그러면서 “오늘 (젤렌스키 및 유럽 정상들과의) 회담이 끝나면 푸틴과 통화하게 될 것”이라고 말했다.