전 국민 대상…45명 추첨, 모바일 기프트콘 지급

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)가 시민들과의 소통 강화를 위해 8월 18일부터 8월 31일까지 ‘구리시 공식 유튜브 구독 인증 이벤트’를 진행한다.

이번 이벤트는 구리시 공식 유튜브 채널인 ‘구리비전’의 구독자 확대와 함께, 시민들이 시정 홍보 콘텐츠에 더욱 친숙해질 수 있도록 하기 위해 기획했다. 이벤트에는 구리시민은 물론 전 국민 누구나 참여할 수 있다.

참여 방법은 ①구리시 유튜브 ‘구리비전’을 구독한 뒤 ②네이버 폼에 접속해 구독 중 임을 나타낼 수 있는 인증샷을 올리면 ③자동으로 이벤트에 응모된다.

이벤트 참여자 중 무작위 추첨을 통해 총 45명에게 ▷초고속 충전기 ▷탕수육 식사권 ▷손 세정제 세트 등 다양한 모바일 기프티콘을 지급한다. 당첨자는 9월 4일 구리시 공식 블로그를 통해 발표할 예정이다.

구리시 공식 유튜브 채널인 ‘구리비전’은 구리와 비전(Vision)의 합성어로, 구리시의 이상과 전망(비전)을 담은 영상 매체라는 의미를 갖고 있다. 2019년 1월에 개설되었으며, 현재 시정 시책, 축제, 행사 등 1000여개의 동영상이 업로드돼 있다.

백경현 시장은 “이번 이벤트를 통해 더 많은 시민이 구리시의 공식 미디어 채널을 접하고, 시정에 대한 관심과 이해도를 높일 수 있기를 바란다”고 전했다.

이벤트와 관련된 자세한 내용은 구리시 홈페이지 또는 홍보협력담당관 미디어팀을 통해 문의할 수 있다.