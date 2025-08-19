[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 지난 14일 대학본부 2층 회의실에서 ‘발전기금 및 감사패 전달식’을 개최했다.

이날 전달식에서는 총 4건 4200만원의 발전기금이 기탁됐다.

보건의료행정학과 유왕근 교수 1000만원, 보건의료행정학과 빈성오 교수 1000만원, 화장품학과 김영욱 교수 1000만원, 메디푸드HMR산업학과 은병희·장부한 외 학생일동 1200만원 등이다.

이날 기부자들은 변창훈 총장과 함께 단체사진을 촬영하며 대학 발전과 인재 양성 의지를 다졌다.

특히 메디푸드HMR산업학과 학생들의 발전기금은 ‘학과사랑 장학금’ 조성을 위해 사용된다. 이 장학금은 기존 장학 혜택을 받지 못하는 학우들을 우선 지원하며, 성인학습자들이 안정적으로 학업을 이어가고 학습 의욕을 높일 수 있도록 활용된다.

이어 열린 ‘고액기부자 감사패 전달식’에서는 2025학년도 발전기금 고액기부자(1000만원 이상)에게 감사패가 수여됐다.

변창훈 대구한의대 총장은 “기부자 여러분의 성원은 단순한 후원이 아니라 학생들의 꿈을 키우고 사회를 치유하는 씨앗”이라며 “대구한의대는 전통과 첨단이 어우러진 교육으로 지역과 국가에 기여하는 인재를 양성해 나가겠다”고 말했다.

이번에 전달된 발전기금은 장학사업, 교육환경 개선, 연구 역량 강화 등 다양한 분야에 활용되며, 특히 한의학·보건·바이오 분야 특성화 교육 프로그램과 학생 복지 증진에 기여할 예정이다.