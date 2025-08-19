‘생애 기반 설계’ 도입해 차별화 나서

[헤럴드경제=김희량 기자] 나우동인건축사사무소가 재개발·재건축 설계에 ‘라이프 토탈케어’(생애 기반 설계) 개념을 본격 도입한다. 그동안 노인복지주택 등을 중심으로 축적해 온 설계 노하우를 정비사업으로 적용한다는 방침이다.

나우동인건축은 최근 참여한 송파구 오금현대아파트 재건축 설계안에 ‘라이프 토탈케어’ 개념 제안했다고 19일 밝혔다.

라이프 토탈케어는 단지 내에서 돌봄·육아·교육·건강관리·여가 등 삶의 흐름 전체를 지원하는 통합 주거 모델이다. 문턱 없는 출입구, 미끄럼 방지 바닥재, 안전 손잡이 등이 도입되는 것을 비롯해 커뮤니티 시설 내 동선을 따라 육아, 교육, 건강, 복지, 노후 돌봄이 자연스럽게 연계된다.

나우동인이 정비사업에 ‘라이프 토탈케어’ 개념을 도입한 배경에는 현재 정비사업이 주로 도심 핵심 입지에서 이뤄지는 만큼 디자인이나 커뮤니티 측면에서 경쟁력 있는 설계를 보여줄 기회가 될 수 있다는 판단이 있다.

특히 아파트는 영유아부터 초고령 노인까지 다양한 연령층이 한 단지 내에 거주하기에 보육과 교육, 헬스케어 등 전 연령을 아우르는 ‘라이프 토탈케어’ 기반의 설계는 분양마케팅에서도 강점이 될 수 있다.

정성준 나우동인 부사장는 “나우동인은 그간 화성 동탄2 의료복지시설(약 3000가구), 청라 의료복합타운(약 1000가구), 의왕백운밸리 복합시설, 마곡 MICE 단지 노유자시설 등에서 라이프 토탈케어에 관한 핵심 노하우를 축적해 왔다”라면서 “오금현대아파트를 비롯한 재건축 프로젝트에서도 이런 노하우를 잘 살려 경쟁력과 신뢰성을 모두 갖춘 명품 단지를 만들어 나갈 것”이라고 말했다.