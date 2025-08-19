부구청장 단장, 정책기획반·사업총괄반 2개 반 체계로 운영 9월 전 직원 대상 기본사회 교육 실시 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구가 구로형 기본사회 실현을 위한 준비에 본격 착수한다.

구로구(구청장 장인홍)는 새 정부의 정책 기조에 선제적으로 대응하기 위해 8월 25일 ‘기본사회추진단(TF)’를 구성할 예정이라고 밝혔다.

‘기본사회추진단’은 기본소득, 기본주거, 기본돌봄 등 삶의 기반을 보장하는 정책 실현을 목표로 하며, 행정 전반에 걸쳐 구로형 기본사회를 체계적으로 준비·추진하는 전담 조직이다.

구는 전담 조직(TF)을 통해 정책 실행력 강화와 분야 간 연계를 도모할 계획이다.

추진단은 부구청장을 단장으로, 정책기획반과 사업총괄반의 2개 반으로 구성된다. 정책기획반은 기획경제국장이 반장을 맡고 기획예산과, 홍보담당관, 정책·정무보좌관, 협치조정관 등이 포함된다. 사업총괄반은 행정관리국장이 반장으로 총무과, 복지정책과, 주택과, 도시안전과, 도시계획과, 스마트도시과, 보건행정과 등이 참여한다.

특히 추진단은 △기본사회 비전 및 과제 발굴 연구용역 이행 △기본사회 예산패키지 관련 사업 재구조화 △2026년 예산안 및 조직개편 논의 및 추진 경과 홍보 등 주요 임무를 수행한다. 이를 통해 정책 기반을 다지고 향후 제도화 과정에서 실행력을 확보할 방침이다.

추진단 구성 이후에는 기본사회 구현을 위한 종합 실행계획 수립, 시범사업 발굴, 부서 간 협업체계 강화 등 후속 과제가 속도감 있게 이어질 전망이다.

아울러 구는 오는 9월 전 직원을 대상으로 기본사회에 대한 교육을 실시한다. 교육을 통해 정책 방향과 추진 과제에 대한 전반적인 이해도를 높이고 부서 간 공감대 형성과 협업 체계를 마련할 계획이다.

장인홍 구로구청장은 “기본사회추진단은 구로형 기본사회를 구체화하는 첫걸음이 될 것”이라며 “모든 주민이 삶의 기반을 보장받는 도시를 만들기 위해 부서 간 긴밀한 협업과 지속적인 실행이 이뤄지도록 하겠다”고 말했다.