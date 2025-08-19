30일 대학로에서 펼쳐지는 세대공감 거리 축제… 워터건 배틀, 컬러밤 체험, 연극·뮤지컬 하이라이트 공연 등...혜화역 1번 출구부터 서울대병원 입구에 이르는 350m 구간은 10시부터 21시까지 차량통제

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 30일 공연예술 중심지 대학로에서 올여름을 뜨겁게 달굴 ‘대학로 컬처밤 페스티벌’을 개최한다.

이날 정오부터 대학로 대로변 350m 구간(혜화역 1번 출구~서울대병원 입구)을 5개 구역으로 나누어 구간마다 테마를 정하고, 다채로운 공연·체험 프로그램을 진행할 예정이다. 신나는 워터건 배틀부터 컬러밤 체험, 길거리에서 만나는 연극·뮤지컬 공연, 버스킹 무대 등으로 꾸몄다.

행사의 백미인 워터건 배틀과 컬러밤 체험, 뮤직폭포 프러포즈는 마로니에공원 앞 오아시스 스테이지에서 만나볼 수 있다.

이곳에서는 오가는 시민 누구나 신나는 음악에 맞춰 물총을 쏘고, 형형색색의 컬러 파우더를 뿌리고 던지며 축제 분위기를 만끽하게 된다. 연인, 친구, 가족 등 사랑하는 이와 특별한 추억을 남길 수 있는 ‘뮤직폭포 프러포즈’도 기대를 모은다.

혜화역 2·3번 출구 인근 그린 스테이지와 1번 출구 버스킹 스테이지에서는 대학로 소재 6개 극단이 참여하는 ‘뮤지컬·연극 하이라이트 공연’이 펼쳐진다.

거리노래방인 보이스 대학로, 지역 댄스 아카데미의 공연, 실용음악 전공 학생들의 버스킹 라이브 등도 선보인다. 특히, 관객이 직접 참여하는 퍼포먼스 프리존을 운영해 현장의 열기를 더할 계획이다.

이날 대학로 대로변은 오전 10시부터 오후 9시까지 차량을 통제한다.

구는 이번 행사를 통해 청년 세대와의 공감대를 형성하고, 시민 주도의 여름 특화 거리 축제를 정착시킨다는 방침이다.

정문헌 구청장은 “8월의 끝자락에 열리는 대학로 차 없는 거리 행사는 ‘컬처밤 페스티벌’을 주제로 세대를 아우르고, 주민과 관광객 누구나 함께하는 시간으로 기획했다”며 “앞으로도 시민과 지역 상권이 상생하는 활기찬 도심 문화 공간 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.