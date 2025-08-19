서울 강남권 핵심 지역 중 하나인 송파구 잠실에서 단지 내 상가의 새로운 기준이 세워지고 있다. 오는 9월, 송파구 신천동 ‘잠실 르엘’의 단지 내 상가가 일반 분양에 나설 예정이다. 이 상가는 단순한 주거단지 부속 상가가 아닌, ‘잠실역과 직접 연결되는 최초의 단지 내 상가’라는 점에서 부동산 시장의 큰 주목을 받고 있다.

단지 내에서 외부를 통하지 않고 지하철 이용이 가능한지 여부는 서울시내 다른 사업장에서도 최대 관심사다.

무엇보다 주목할 점은 이 상가가 지하철 2호선 및 8호선이 지나는 잠실역과 직접 연결된다는 사실이다. 지난 5월 24일, 송파구청은 잠실 르엘 단지내 상가와 잠실역을 연결하는 지하 통로 설치를 골자로 하는 도시관리계획변경안을 공식 인가했다. 이로써 상가는 송파구청 교차로 지하보도와 연결돼, 실질적으로 지하철역과 직통 연결되는 초역세권 상업시설로 자리매김하게 됐다. 이러한 희소성과 접근성의 조합은 곧 상가의 미래 가치를 설명해주는 가장 강력한 근거가 된다.

지하철역과 직접 연결된 상가는 365일 비가 오나 눈이 오나 고객 유입이 끊기지 않는 ‘보장된 유동 인구’를 품는다. 특히 잠실역은 하루 평균 15만 명 이상이 오가는 수도권 최대 환승역으로, 지하철 2호선과 8호선이 교차하는 지점이자 롯데월드타워, 석촌호수, 올림픽공원, 송파구청 등 주요 시설과 연계돼 있는 서울 동남권 핵심 교통 요지다.

잠실 르엘은 잠실미성·크로바아파트 재건축 단지로, 총 1,865세대 규모의 대단지다. 단지 내 상가는 지하 1층~지상 5층, 총 220호실로 구성된다.

잠실 르엘 1,865세대 외에도 인근에 들어서는 ‘잠실 래미안아이파크’ 2,678세대, ‘파크리오’ 6,864세대 등 총 1만 2천 세대에 달하는 고정 배후 수요까지 더해져, 탄탄한 상권 기반이 형성된다.

전문가들은 이 상가를 두고 “입지 자체가 프리미엄”이라고 표현한다. 상가가 수익을 내기 위해 가장 중요한 조건이 ‘유입’과 ‘고정 수요’인데, 잠실 르엘 상가는 두 가지를 모두 갖춘 드문 사례라는 것이다.

뿐만 아니라 상가가 위치한 송파구청 사거리는 방이동 먹자골목, 석촌호수, 롯데월드몰 등과 인접해 있으며, 일대는 카페, 뷰티, F&B, 라이프스타일 등 다양한 업종이 포화된 검증된 상업지역이다. 따라서 신규 창업이나 확장을 고민하는 브랜드 입장에서도 높은 시너지 효과를 기대할 수 있다.

홍보관은 송파구청 맞은편에 위치해 있으며, 분양 일정, 호실 구성, 업종 조건 등에 대한 자세한 안내는 현장에서 확인할 수 있다.