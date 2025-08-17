[헤럴드경제= 박영훈 기자] “이러다 토종 OTT 다 죽는다?”

넷플릭스가 국내 최초로 구독률 50%의 벽을 깼다. 올해 상반기 국내 인터넷동영상서비스(OTT) 이용자 절반 이상이 넷플릭스를 구독하고 있는 것으로 나타났다. 단일 플랫폼이 국내서 구독률 50%의 벽을 깬 건 넷플릭스가 처음이다.

특히 ‘오징어게임3’, ‘폭싹 속았수다’에 이어 역대급 파격 소재로 주목 받으며, 올해 최대 문제작으로 떠 오른 ‘애마’까지 공개를 앞두고 시끌벅적이다. ‘애마’가 공개되면 넷플릭스의 ‘50% 벽’이 더욱 굳건히 질 것으로 보인다. 한국 드라마 시장을 넷플릭스가 사실상 장악하게 된다.

글로벌 시장조사업체 컨슈머인사이트에 따르면 올해 상반기 OTT 구독률은 넷플릭스가 54%로 시장 내 압도적 1위에 올랐다. 이어 쿠팡플레이가 35%, 유튜브 프리미엄과 티빙이 각 21%, 디즈니플러스가 13%로 뒤를 이었다.

지난해 하반기 대비 구독률이 오른 플랫폼 또한 넷플릭스가 유일했다. 넷플릭스는 지난해 하반기 45%서 9%포인트 구독률이 상승했다. 2023년 상반기 넷플릭스는 구독률 49%로 국내 과반수 구독률 달성을 눈앞에 뒀으나 2회 연속 하락세를 보였다. 넷플릭스와 달리 티빙은 6개월 새 구독률이 6%포인트 감소한 것으로 나타났다.

특히 오는 22일 공개를 앞둔 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘애마’까지 폭발할 기세다. 프로덕션 스틸과 제작진·배우들의 추천사, 시청자들의 선제 반응까지 잇따라 쏟아지면서, 올 하반기 넷플릭스 최고의 문제작이자 기대작으로 떠올랐다.

‘애마’는 1980년대 한국을 뜨겁게 달군 에로영화 ‘애마부인’의 제작 과정을 모티프로 한다. “애마부인이라니 신박하다”, “발칙한 역사 드라마 기대된다”, “올해 하반기 최고 기대작” 등 공개 전부터 반응이 뜨겁다.

넷플릭스가 화제작을 쏟아내면서 토종 OTT는 비상이 걸렸다. 넷플릭스에 대항할 화제작 카드가 마땅치 않기 때문이다.

국내 OTT 만족도 조사에서도 넷플릭스가 1위를 차지했다. 특히 국내 소비자들이 OTT를 선택할 때는 콘텐츠 다양성을 가장 중요하게 고려하는 것으로 나타났다.

한국소비자원에 따르면 월간 활성 사용자 수 상위 5개 OTT(넷플릭스·디즈니플러스·웨이브·쿠팡플레이·티빙)를 대상으로 실시한 소비자 만족도 조사에서 종합 만족도 5점 만점에 넷플릭스가 3.75점으로 가장 높았다. 이어 티빙(3.66점), 쿠팡플레이(3.64점), 웨이브(3.62점) 순이었고 디즈니플러스는 3.51점에 그쳤다.

무엇보다 콘텐츠의 다양성에서 넷플릭스를 선택한다는 소비자들이 많았다. 넷플릭스는 OTT 가운데 월 이용 요금이 가장 비싸다. 그런데도 많은 소비자들은 다양한 볼거리를 이유로 넷플릭스를 선택하고 있는 셈이다.