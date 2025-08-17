용산 CGV서 영화 ‘독립군:끝나지 않은 전쟁’ 관람 온라인 신청 통해 모집한 시민 150여명 함께 시민들 “사랑해요”·“영광입니다”·“여사님 너무 아름다우세요” 소리쳐

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 17일 광복 80주년을 기념해 영화 ‘독립군:끝나지 않은 전쟁’을 관람했다. 영화는 홍범도 장군의 일대기를 따라가며 우리 국군이 어디서부터 시작됐는지를 짚어보는 내용이다.

이 대통령과 김혜경 여사는 이날 오전 용산 CGV에서 영화의 내레이션을 맡은 영화배우 조진웅 씨 등과 동반 관람에 나섰다.

이날 영화관에는 전날 영화 관람을 함께하기 위해 온라인 신청을 통해 모집한 시민 150여명도 같이했다.

대통령 내외가 11시 40분경 영화관으로 이동하자 시민들은 모여 환호성을 지르며 손을 흔들었다. 일부 시민은 “사랑해요”, “영광입니다”, “여사님 너무 아름다우세요” 등 크게 소리치기도 했다.

상영관 입구에서 팝콘과 음료를 받아든 이 대통령은 다른 관람객들과도 극장에 들어서며 사진을 찍어주기도 하고 한 관객이 “여기도 좀 봐주이소”라며 소리치자 이 대통령은 “누구시더라”라고 답하며 농담 섞인 대화를 주고 받기도 했다.

90여 분간 상영된 영화 관람을 마치고 이 대통령은 조진웅 배우에게 “영화 촬영을 언제부터 시작했는지” 물었고, 조 씨는 “전 정권부터 촬영했다”고 답했다. 옆에서 김혜경 여사도 “영화가 엄청 길 줄 알았는데 짧았다. 몰입이 잘됐다”고 덕담을 건냈다.

이 대통령은 이달 23일 이시바 시게루 일본 총리와 도쿄에서 한일 정상회담을 앞두고 미래 지향적 한일관계에 무게를 싣고 있다.

앞선 15일 광복절 경축사를 통해 “우리 곁에는 여전히 과거사 문제로 고통받는 분들이 많이 계신다. 일본 정부가 과거의 아픈 역사를 직시하고 양국 간 신뢰가 훼손되지 않게 노력해 줄 것으로 기대한다”면서도 “일본은 마당을 같이 쓰는 우리의 이웃이자 경제 발전에 있어 떼놓고 생각할 수 없는 중요한 동반자”라며 미래를 위해 일본과 협력하겠다는 태도를 나타냈다.

이어 “국익 중심 실용외교의 원칙으로 셔틀 외교를 통해 (일본 정상과) 자주 만나고 솔직히 대화하면서 일본과 미래 지향적인 상생 협력의 길을 모색하겠다”고도 덧붙였다.