“푸틴, 돈바스 조건으로 휴전·재공격 중단 서면 약속 제안”

[헤럴드경제=한희라 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽 정상들에게 미·러 정상회담 결과를 전하면서 “우크라이나가 돈바스 지역을 포기하면 러시아와 신속한 평화협상이 가능하다”는 메시지를 전달한 것으로 알려졌다.

미국 뉴욕타임스(NYT)는 16일(현지시간) 유럽 고위 관리 2명을 인용해, 트럼프 대통령이 알래스카에서 열린 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담 결과를 공유하면서 이같이 말했다고 보도했다.

보도에 따르면 푸틴 대통령은 우크라이나가 돈바스에서 철수한다면 현재 전선을 기준으로 휴전하고, 우크라이나와 유럽 국가들에 대한 추가 공격은 하지 않겠다는 내용을 서면으로 보장하겠다고 제안했다. 같은 날 영국 파이낸셜타임스(FT) 역시 복수의 소식통을 인용해 푸틴이 “돈바스를 포기하면 남부 전선을 동결하고 공격을 중단하겠다”고 밝혔다고 전했다.

돈바스는 우크라이나 동부 도네츠크주와 루한스크주를 가리킨다. 러시아는 현재 루한스크 대부분과 도네츠크의 약 75%를 장악했지만, 도네츠크 서부 요충지는 여전히 우크라이나군이 통제 중이다.

트럼프 대통령은 회담 직후 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 유럽 정상들에게 해당 메시지를 전달하며 “러시아로부터 단순 휴전을 얻어내려는 시도를 중단하라”고 촉구한 것으로 알려졌다. 이는 회담 전까지 ‘즉각적인 휴전’을 최우선 과제로 내세웠던 입장에서 사실상 선회한 것으로 평가된다.

젤렌스키 대통령은 오는 18일 백악관에서 트럼프와 이 문제를 논의할 예정이며, 기존의 “영토 양보 불가” 원칙을 유지하면서도 일단 논의에는 열려 있다는 입장을 보인 것으로 전해졌다.

트럼프가 푸틴의 조건을 사실상 수용하는 쪽으로 방향을 튼 것으로 해석되며 비판이 제기되고 있다. NYT는 “트럼프가 푸틴에게 전쟁을 무기한 지속할 수 있는 ‘프리패스’를 부여했다”고 지적했다. 버락 오바마 행정부 시절 나토 대사를 지낸 이보 달더는 “트럼프는 또다시 농락당했다”며 푸틴이 최소한의 시간만으로 트럼프를 설득했다고 꼬집었다.

일각에서는 이번 합의가 1938년 뮌헨 회담 당시 네빌 체임벌린 영국 총리가 히틀러의 요구를 수용했던 ‘유화정책’과 흡사하다는 비판도 나온다. 보리스 존슨 전 영국 총리는 이를 두고 “국제 외교사상 가장 구역질 나는 장면”이라며 강하게 반발했다.

그럼에도 불구하고 유럽 지도자들은 트럼프의 제안에 일정 부분 긍정적인 반응을 보이는 분위기다. 특히 트럼프가 “나토 회원국 지위는 아니더라도 유럽과 함께 우크라이나에 안보 보장을 제공할 수 있다”고 언급한 점이 주목받고 있다.

젤렌스키 대통령은 “우리는 우크라이나, 미국, 러시아 간의 3자 회담에 대한 트럼프 대통령의 제안을 지지한다”며 “지도자 수준에서 핵심 문제들을 논의하는 것이 중요하며, 3자 형식이 이에 적합하다”고 밝혔다.

키어 스타머 영국 총리 역시 “트럼프의 노력이 우크라이나 전쟁 종식을 그 어느 때보다 가깝게 만들었다”며 그를 치켜세웠다.