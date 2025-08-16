[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해 15일(현지시간) 미국 알래스카로 온 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 서방 취재진의 질문 폭탄에 시달렸다. 푸틴 대통령은 이 과정에서 눈을 찌푸리거나, 질문을 알아들을 수 없다는 듯한 자세를 취하기도 했다.

자국 언론과는 취재 분위기가 달랐을 만큼, 이런 환경에서 생소하거나 혼란스럽다는 표정을 노출한 것으로 보인다. 다만, 그의 이러한 모습 또한 ‘의도적’이었을 수 있다는 분석도 나온다.

푸틴 대통령은 이날 오전 10시50분께 미러 정상회담이 잡힌 앵커리지 북부 엘먼도프-리처드슨 합동기지에 도착, 자신을 기다리던 트럼프 대통령과 포토존이 마련된 연단에 함께 올랐다.

‘알래스카 2025’가 적힌 연단 위에서 양국 정상은 사진 촬영을 위해 잠시 대기했다. 취재진은 이 찰나를 놓치지 않고 이들에게 질문 3~4개를 외치듯 물었다.

트럼프 대통령은 취재진의 외침에 별 반응을 보이지 않았다. 푸틴 대통령은 “민간인 학살을 멈출 것인가”라는 질문이 마무리되자 자신의 검지 손가락을 한쪽 귀에 가져다 댄 뒤 어깨를 으쓱했다.

질문이 잘 들리지 않는다거나 영어 질문을 알아듣지 못한다는 행동으로 보인다.

푸틴 대통령은 이후 정상회담장에 도착해 자리에 앉은 후에도 질문 세례를 받았다.

기자들은 “미스터 푸틴, 휴전에 동의할 것인가”라고 큰 소리로 물었고, 푸틴 대통령은 참모들이 있는 쪽으로 눈을 흘긴 후 눈살을 찌푸리고 고개를 가로저었다. 푸틴 대통령의 이 행동이 기자의 질문에 대한 대답인지는 분명하지 않다.

이후 이 기자는 푸틴 대통령에게 “더 이상 민간인을 죽이지 않을 텐가”라고 또 질문했고, 푸틴 대통령은 엄지와 검지 손가락으로 동그라미를 그리거나 양손을 입 주변에 갖다댄 후 답을 하는 듯한 행동도 보였다.

영국 BBC 방송은 “러시아 대통령이 크렘린궁의 통제를 받지 않은 수많은 언론인과 함께 모인 건 정말 오랜만”이라고 보도했다.

미국 CNN 방송은 푸틴 대통령이 자기 생각을 자세를 통해 전달하는 것으로 유명하다며 이날 행동을 분석키도 했다.

과거 미국 대통령들이 푸틴 대통령이 자신의 무관심을 내보이고자 의자에 구부정하게 앉아있는 습관을 말한 적이 있는데, 이날 푸틴 대통령은 상대적으로 올곧은 자세로 앉아있는 장면을 언론에 노출했다는 것이다.

그가 영어를 알아들을 수 없다며 취한 행동도 의도된 것일 가능성도 있다.

CNN은 “드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인에 따르면 푸틴 대통령은 잘 이해해 자신의 통역사 발언을 종종 수정하기도 한다”고 했다.

한편 미러 정상회담에서 우크라이나 전쟁 휴전 합의를 끌어내지 못하며 트럼프 대통령보다 푸틴 대통령이 일단 더 이득을 봤다는 평이 나온다.

우크라이나를 침공한 후 국제적으로 고립돼온 푸틴 대통령이 서방 지도자인 미국 대통령과의 담판으로 국제외교 무대로 복귀했지만, 자신을 ‘평화중재자’로 앞세웠던 트럼프 대통령은 당장은 빈손으로 회담을 마쳤다.

이번 회담은 푸틴 대통령이 트럼프 대통령을 만난 그 자체로 먼저 점수를 땄다는 평이 상당하다.