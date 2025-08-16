[헤럴드경제=이원율 기자]넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널 사운드 트랙 ‘골든’(Golden)이 영국 오피셜 싱글 차트 정상을 재차 탈환했다.

15일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면 ‘골든’은 싱글차트 ‘톱 100’에서 순위를 한 계단 높여 지난주 1위에 오른 채플 론의 ‘더 서브웨이’(The Subway)를 제치고 또 1위를 찍었다.

이로써 ‘골든’은 K팝 사상 최초로 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서 비연속으로2 주 1위를 차지한 노래가 됐다.

지난 2012년 싸이의 ‘강남스타일’은 1주간 1위에 올랐었다.

93위로 이 차트에 데뷔한 ‘골든’은 영화 흥행에 힘입어 31위, 20위, 9위, 4위, 1위로 ‘역주행’했다. 지난주 잠시 2위로 내려 앉았지만, 다시 1위로 오른 것이다.

오피셜 차트 측은 ‘골든이 정상 자리를 탈환하며 케이팝 데몬 헌터스가 맹위를 떨쳤다’는 제목의 기사에서 “‘K팝 데몬 헌터스’는 ‘바비’ 앨범을 넘어 OST 사상 한 주 동안 가장 많은 앨범 스트리밍을 기록했다”고 전했다.

‘골든’은 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 K팝 그룹 헌트릭스의 곡이다.

SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 부른 노래다. 세 명은 모두 한국계 미국인이다.

이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서도 1위에 올랐었다.

영화도 흥행을 이어가고 있다. ‘케데헌’은 역대 넷플릭스 영화 중 가장 많이 본 작품 2위를 찍었다.

넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 ‘케데헌’의 누적 시청 수는 1억8460만이다. 1위에 오른 ‘레드 노티스’(2억390만)에 이어 두 번째로 많은 숫자다.

이런 가운데 넷플릭스는 ‘케데헌’의 공식 SNS 계정도 개설했다. “팬들에 의한, 찐팬들을 위해 ‘케데헌’ 공식 공간 채팅방에 입장했다”고 적어 글로벌 팬들과의 소통도 본격화했다.