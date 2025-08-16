[헤럴드경제=이원율 기자]페루에서 ‘전직 대통령 4명 동시 수감’이라는 불명예스러운 일이 빚어졌다.

페루 교정청(Instituto Nacional Penitenciario·INPE)은 14일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)와 페이스북에 “마르틴 비스카라 전 대통령을 바르바디요 교도소로 입감했다”며 “교정청은 법에 따라 수감자 관련 규정을 엄격하게 준수할 것”이라고 공지했다.

비스카라(62) 페루 전 대통령은 2011~2014년 모케구아 주지사 시절 건설회사로부터 공공공사 계약에 힘을 실어주는 대가로 230만솔(9억원 상당)을 받은 혐의로 기소된 바 있다.

전날 페루 법원은 비스카라 전 대통령에게 5개월간의 예방(예비) 구금을 명령했다.

비스카라 전 대통령은 2018년 브라질 건설사 오데브레시 관련 비리로 물러난 페드로 파블로 쿠친스키(86) 전 대통령에 이어 집권했다. 그는 반부패 개혁 추진 과정에 반목을 이어간 국회의 대통령 탄핵 결정으로 임기를 8개월 앞둔 지난 2020년 11월 중도 퇴진했었다.

그 결과, 바르바디요 교도소에 갇힌 페루 전직 대통령은 알레한드로 톨레도, 오얀타 우말라, 페드로 카스티요에 이어 4명으로 늘어난 상황이다.

톨레도 전 대통령은 공공사업 계약을 얻어내는 데 도움 주는 대가로 브라질 오데브레시로부터 3500만달러(487억원 상당)를 받고, 자산 취득 경위를 거짓으로 꾸민 죄 등으로 1심에서 징역 20년6개월을 받았다.

우말라 전 대통령도 대통령 취임 전 오데브레시에서 300만달러(42억원 상당)를 받아 챙긴 죄 등으로 1심에서 징역 15년을 받고 수감됐다.

카스티요 전 대통령은 반복되는 국회의 대통령 탄핵 시도에 ‘의회 해산’ 카드로 반격을 가하려다 실패, 반란과 직권남용 등 혐의로 붙잡혀 재판을 받는 중이다.

한편 지난 5월 한 설문조사에서 최저 수준의 지지율을 기록한 디나 볼루아르테 대통령은 2년여 전 전임 대통령 탄핵 반대 시위대에 강력 진압을 지시해 수십명 사망자를 낸 혐의로 수사 대상에 올라가 있다.