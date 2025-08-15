무더위 열대야 다음주까지 이어질 듯

[헤럴드경제=최상현 기자]서울 등 중부지방에 다시 폭염특보가 내려졌다.

무더위는 당분간 이어질 것으로 예상된다.

광복절인 15일 오전 11시를 기해 서울과 대전 등 중부지방 대부분에 폭염주의보가 발령됐다. 서울의 경우 지난 6일 오전 4시 폭염주의보가 해제되고 9일 만의 재발령이다.

폭염주의보는 일 최고 체감온도가 33도 이상인 상황이 이틀 이상 지속할 것으로 예상되면 내려진다. 폭염특보는 체감온도 기준이 ‘35도 이상’이다.

제주와 남부지방에 더해 중부지방에도 폭염특보가 내려지면서 전국 육상 기상특보 구역 183곳 중 88%(161곳)에 폭염특보가 발효된 상태가 됐다. 폭염경보가 발령된 곳은 전남과 영남, 제주해안을 중심으로 54곳이다.

우리나라 남쪽 북태평양고기압이 세력을 확장하며 이 고기압 가장자리를 타고 고온다습한 공기가 유입되면서 전국적인 폭염이 다시 시작했다.

이날 낮 최고기온은 30∼35도일 것으로 예상된다.

한낮 체감온도는 대부분 지역에서 31도를 웃돌겠다.

기압계에 큰 변동이 없으면서 무더위와 열대야가 당분간 이어질 것으로 보인다.

토요일인 16일 아침 최저기온은 22∼26도, 낮 최고기온은 20∼35도일 것으로 예상되며 17일은 최저기온과 최고기온이 각각 21∼26도와 29∼35도겠다.

기상청은 이날 오전 중기전망에서 다음 주 내내 기온이 평년기온(최저 20∼24도·최고 28∼32도)보다 조금 높은 수준을 유지할 것으로 내다봤다.

