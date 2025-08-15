300명 구조했으나 50명 중상…“구름 폭우로 마을 완전히 파괴”

[헤럴드경제=최상현 기자]인도 북부 카슈미르 산간 지대에서 기습 폭우로 인한 홍수가 발생, 56명이 숨지고 80명이 실종됐다.

15일(현지시간) AP·AFP 통신 등에 따르면 전날 인도령 카슈미르 키슈와르 지역 산간 마을인 초시티에서 갑자기 대규모 홍수가 일어났다.

진흙이 섞인 급류가 주택 밀집 지역과 식당 등지를 덮치면서 56명이 숨졌다. 300명이 구조됐으나 부상자 가운데 최소 50명은 중상자로 알려졌다.

재난 관리 담당자인 모하메드 이르샤드는 또 최소 80명이 실종됐다며 이들 중 상당수가 급류에 휩쓸린 것으로 추정된다고 밝혔다.

이어 그는 실종자 수가 더 늘어날 가능성이 있다고 덧붙였다.

오마르 압둘라 카슈미르 주지사도 성명을 통해 “키슈와르에 구름 폭우가 몰아쳤다”며 “상황이 심각하다”고 밝혔다.

구름 폭우는 짧은 시간 동안 좁은 지역에 매우 많은 양의 비가 집중적으로 쏟아지는 국지성 호우를 말한다.

부상자 가운데 일부는 진흙과 잔해로 가득 찬 강에서 구조됐으며 병원에서 치료받고 있다.

구조 당국은 추가로 강한 비와 홍수가 예상된다는 기상청 예보에 따라 전날 밤 구조 작업을 중단하기도 했다.

초시티는 해발 3천m 힌두 사원으로 이어지는 순례길에서 차량으로 갈 수 있는 마지막 마을이다.

이 때문에 사상가 가운데 상당수가 순례자일 것으로 추정된다고 AP는 보도했다.

구조 당국 관계자는 지난달 25일 시작해 다음 달 5일 끝날 예정인 순례 행사는 홍수로 중단됐고, 추가로 구조대가 사고 현장으로 가고 있다고 밝혔다.

초시티에 사는 비추(75)는 AP에 “(마을이) 완전히 파괴돼 고통스러운 모습”이라며 “인생에서 이런 파괴 현장을 처음 봤다”고 말했다.

나렌드라 모디 인도 총리는 사고 후 소셜미디어에 올린 글에서 “구름 폭우와 홍수로 피해를 본 모든 이들을 위해 기도한다”며 “구조 작업이 진행 중이고 필요한 모든 지원을 하겠다”고 밝혔다.

인도 히말라야 일대는 구름 폭우가 잦아 급류와 산사태로 인한 인명피해가 종종 발생하는 곳이다.

지난 5일에도 인도 북부 우타라칸드주 히말라야 인근의 다랄리 마을에서 구름 폭우로 인한 홍수가 발생해 70명 넘게 숨진 것으로 추정됐다.

전문가들은 기후 변화로 인해 최근 몇 년 동안 구름 폭우가 늘었다고 지적했다.

세계기상기구(WMO)도 지난해 기후 변화로 지구의 수분 순환이 점점 더 예측 불가능해지면서 더 강력한 홍수와 가뭄이 일어나고 있다고 경고했다.

