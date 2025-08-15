시, 은행에 ‘임차인 보호 협조요청’ 공문 보내 우선변제권 승계 가능…보증금 先지급 後회수 TF 꾸려 대응 방안 논의, 이달 중 간담회 계획

[헤럴드경제=신혜원 기자] ‘잠실센트럴파크’ 보증금 미반환 위기로 서울시의 청년안심주택 사업을 둘러싼 논란이 지속되고 있는 가운데, 시는 최근 1금융권 은행에 청년안심주택 임차인들의 보증금반환채권을 양수해달라고 요청한 것으로 확인됐다. 은행이 상환 능력이 없는 임대인 대신 임차인에게 보증금을 선지급하고 임차인의 우선변제권을 승계받아 해당 금액을 회수해달라는 것이다.

15일 서울시에 따르면 시는 지난 13일 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리은행)과 농협은행, 수협산업은행, IBK기업은행, SC제일은행, 아이엠뱅크 등 10개사에 ‘청년안심주택 임차인 보호를 위한 협조 요청’ 공문을 보냈다. 전입신고·확정일자를 통해 우선변제권을 취득한 임차인들의 보증금반환채권을 양수하는 방안에 대해 참여 의향이 있는 은행은 회신을 달라는 게 공문의 골자다.

시 관계자는 “은행의 보증금반환채권 양수는 아직 시행이 확정된 단계는 아니다”면서도 “시와 건설자금융자지원 협약이 돼 있는 1금융권 은행들에게 우선적으로 참여 의향을 물었고, 공공임대주택과 관련해 은행에 이러한 요청을 한 것이 처음이기 때문에 은행도 내부적으로 살펴보고 있는 것으로 안다”고 말했다.

시는 공문을 통해 은행에 주택임대차보호법상 임차인의 보증금반환채권 양수 시 우선변제권을 승계할 수 있어 보증금 회수가 가능하다는 점을 안내했다. 주택임대차보호법 제3조의2(보증금의 회수) 7항은 ‘금융기관이 우선변제권을 취득한 임차인의 보증금반환채권을 계약으로 양수한 경우에는 양수한 금액의 범위에서 우선변제권을 승계한다’고 규정하고 있다. 은행이 청년안심주택 사업주 대신 임차인에게 보증금을 대신 지급하더라도 경매·소송 등을 통해 회수가 가능하다는 점을 강조한 셈이다.

아울러 시는 은행에 “사안의 엄중성, 시급성 등을 고려해 임차인의 보호를 위해 은행의 적극적인 지원과 처리를 간곡히 부탁드린다”고 청했다.

시가 이 같은 청년안심주택 임차인 보증금 반환 대책 마련을 추진하는 건 지난해 도봉구 소재 청년안심주택에서 보증금 미반환 사태가 발생한 데 이어 올해 송파구 잠실동 잠실센트럴파크 청년안심주택 134가구가 강제경매로 넘어가며 입주자들이 238억원에 달하는 보증금을 돌려받지 못할 위기에 처했기 때문이다. 잠실센트럴파크는 시행사가 시공사에 공사대금을 제때 지급하지 못해 지난 2월 말 강제경매 개시가 결정됐다. 뿐만 아니라 최근엔 동작구 사당동 청년안심주택 ‘코브’도 50여 가구가 가압류된 상태로 입주자들의 불안감이 커지는 상황이다.

청년안심주택은 서울시·서울주택도시공사(SH공사)가 청년 주거안정을 위해 무주택 청년·신혼부부에게 공공임대·공공지원 민간임대 형식으로 시세 대비 저렴한 가격에 공급하는 사업이다. 지자체가 직접 운영하는 사업이라는 점에서 신뢰도가 높아 주요 입지에 공급된 청년안심주택은 수백대 1의 경쟁률을 기록하는 등 인기가 높았다. 그러나 민간사업자의 자금 리스크로 보증금 미반환 위기에 처한 사업장이 잇따라 나타나며 서울시도 대책 마련에 착수했다.

시는 은행의 임차인 보증금반환채권 양수 외에도 보증금 미반환 사고 재발 방지를 위해 내년에 도입될 예정인 서울주택진흥기금을 청년안심주택 사업에 활용하는 방안을 검토 중이다. 또한 일부 가구의 일반분양 전환 등 청년안심주택사업의 지속성을 위한 대책을 내부적으로 논의하고 있다. 이를 위해 시 주택실 4개 부서와 SH공사 등이 참여하는 청년안심주택 현안대응 태스크포스(TF)도 구성해 운영할 계획이다. TF팀이 본격적으로 가동되면 이달 중 잠실센트럴파크 임차인, 시의원, 구의원, 대주단을 포함한 간담회도 개최한다는 방침이다.