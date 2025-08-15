[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]‘2025 영양고추 H.O.T 페스티벌’이 오는 29일부터 31일까지 서울시청 광장에서 열린다.

15일 영양군에 따르면 올해로 17회를 맞는 ‘영양고추 H.O.T 페스티벌’은 ‘영양 듬뿍 담아 왔니더’라는 주제 아래 청정지역 영양에서 생산된 영양고추와 고춧가루, 우수 농특산물 등을 수도권 소비자들에게 선보인다.

농특산물 전시·판매, 군 홍보전시관, 시민참여 체험행사, 영양고추 테마동산, 원놀음 공연 등 다양한 프로그램으로 꾸며진다.

서울시청 광장을 빨갛게 물들일 영양고추 테마동산, 영양고추 챌린지, 주부 철인 3종 게임 등도 준비된다.

엄격한 기준으로 선정된 농가와 영양고추유통공사, 영양농협, 남영양농협 등 우수 고춧가루 가공 업체들도 참여한다.

오도창 영양군수는 “이제 곧 서울의 중심 시청광장에서 전국 최고 품질의 영양고추를 만날 수 있다”며 “영양군이 언제나 옳고 정직한 마음으로 준비한 질 좋은 농특산물이 소비자들 식탁에 오르길 기대한다”고 말했다.