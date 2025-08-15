경호처-경찰 101단 일부 청와대 근무 靑 복귀 앞두고 시설, 보안점검 진행

[헤럴드경제=박준규·이용경 기자] 이재명 정부의 청와대 복귀 프로젝트가 본격화하며 경호 인프라를 재구축하는 작업도 시작됐다. 대통령 경호처와 경찰 소속 지원부대가 3년여 만에 다시 청와대에 거점을 차린 것으로 파악됐다.

15일 헤럴드경제 취재를 종합하면 대통령 경호처와 서울경찰청 101경비단 소속 경비대 일부 인력이 이달 초부터 청와대 경호동에 입주하고 업무를 시작했다. 101단은 경호처와 함께 대통령 집무실과 관저 안팎의 경호·경비를 맡은 경찰 경호 지원부대다.

청와대는 본래 대표적인 국가중요시설 ‘가급’으로 경호처와 경찰, 군 경호부대가 이중삼중 지키던 최고등급의 보안구역이었다. 그러다 2022년 5월 취임한 윤석열 대통령이 집무실과 관저 용산으로 옮기겠다고 선언하면서 일반 시민들에게 공개됐고 국가중요시설에서 해제됐다. 관리주체는 국가유산청(당시 문화재청)이 맡았다가 나중에 청와대재단으로 넘어갔다.

새 정부는 청와대 복귀를 선언했다. 이달부터 다시 중요시설로 묶였고 경호처의 경호구역으로도 지정됐다. 청와대 파견팀은 청와대 방문자들에 대한 검문과 안내 업무와 더불어 경호·경비 관련 시설의 상태도 점검하며 전반적인 보안 상태를 확인하고 있다. 3년 넘게 일반 시민이 출입하면서 기존 경호 인력이 쓰던 시설이 철거된 것으로 전해졌다.

파견팀은 현황을 파악한 뒤 전반적인 청와대 보안 계획을 수립할 것으로 보인다. 청와대가 보안시설에서 해제돼 본관, 영빈관 등 주요 건물 안팎이 고스란히 노출돼 과거 활용하던 보안계획에 변화가 불가피하단 지적도 나온다.

한편 민주당은 대선을 앞두고 발표한 공약집에서 경호처를 지원하는 경찰과 군 지원부대를 감축하겠다고 공약했다. 101단을 비롯해 202경비단, 22경호대 등이 경찰 소속의 지원부대다. 202단은 집무실과 관저 외곽 지역의 경비 임무를 맡은 부대다.

2022년 대통령실 용산 이전으로 집무실과 관저가 따로 떨어지면서 경호구역이 확대됐고 202경비단 소속 경찰은 560여명 수준까지 늘었다. 하반기 청와대 복귀 과정에선 일부 인원이 감축될 것으로 보인다.

101경비단은 지난해 초까지 730여명 규모였으나 초소 통폐합 등을 거쳐 현재는 700명 밑으로 떨어진 것으로 알려졌다. 경호처는 청와대 복귀 시 안내소 역할을 하는 ‘연풍문’ 주변 경비업무 등을 방호관들이 맡도록 할 방침이다. 방호관은 통상 퇴임 대통령의 사저를 경비하는 역할을 맡는 직렬이다.