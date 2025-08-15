이상순, SNS에 폴스타 4 사진 올려 눈길 다비치 메인보컬 이해리도 폴스타 4 구매 폴스타 4, 고객 인도까지 2~3개월 걸려 폴스타 올 상반기 내수 판매 전년比 282%↑

[헤럴드경제=서재근 기자] 스웨덴을 대표하는 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 볼보에 이어 스타 마케팅 효과를 톡톡히 누리는 모양새다.

15일 업계에 따르면 최근 이효리의 남편인 가수 이상순은 최근 자신의 인스타그램에 “조용하고 음악 듣기 좋은…요즘 운전이 즐겁다”라는 글과 새로 구매한 전기차의 실내외 사진 여러 장을 게재해 눈길을 끌었다.

이상순이 공개한 전기차는 폴스타의 쿠페형 SUV(스포츠유틸리티차량) 폴스타 4다. 평소 ‘볼보 마니아’로 알려진 이상순의 신차 구매 소식이 알려지면서 업계에서는 폴스타가 광고 효과를 얻을 수 있을 것이란 기대 섞인 전망도 나온다.

실제 이상순·이효리 부부는 이미 완성차 업계에서 성공적인 ‘스타 마케팅’ 신화를 쓴 장본인으로 꼽힌다.

앞서 지난 2017년 JTBC 예능프로그램 ‘효리네 민박’ 방영 당시 볼보는 이들 부부에게 중형 SUV XC60과 플래그십 SUV XC90을 협찬한 바 있다. 두 모델은 해당 프로그램 방영 이후 이른바 ‘효리차’, ‘효리네차’, ‘효리부부차’라는 별칭을 얻으면서 판매량도 덩달아 폭발적으로 늘었다.

특히, ‘효리네 민박’ 촬영 이후 이효리가 실제 XC90을 구매했지만, 주문이 밀려 수개월째 차량을 받지 못했다는 에피소드가 전해지면서 화제를 모으기도 했다. 평소 ‘볼보 마니아’로 잘 알려진 이상순이 폴스타 차량을 선택했다는 점 역시 눈길을 끈다. 이효리와 결혼 전부터 볼보 왜건 V60 오너였던 이상순은 보유 차량을 타고 프로그램에 출연할 예정이었으나, 방송 제작진이 볼보 코리아 측에 차량 지원을 요청하면서 신차와 연이 닿은 것으로 알려졌다.

폴스타는 볼보 고성능 브랜드에서 출발한 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드다. 홀로서기엔 성공했지만, 여전히 볼보와 지리그룹 산하 브랜드로서 신차 개발과 딜러 네트워크 등 다방면에서 협력 관계를 유지하고 있다.

이상순 외에 여성 듀오 다비치의 멤버인 이해리도 폴스타 4 오너다. 폴스타는 이해리가 폴스타 4를 구매한 것을 계기로 최근 또 다른 멤버 강민경 유튜브 채널에 차량을 노출시키는 등 스타 마케팅에 적극적인 행보를 보여왔다.

폴스타 4는 폴스타 2에 이어 폴스타가 국내 시장에 두 번째로 브랜드가 추진 중인 ‘고급화 전략과 퍼포먼스를 상징한다. 폴스타 4는 통풍·마사지 기능과 하만카돈 헤드레스트 스피커가 통합된 나파 가죽, 일렉트로크로믹 글래스 루프 등의 고급 옵션을 갖추고 있다.

아울러 폴스타 4는 폴스타가 현재까지 개발한 양산차 가운데 가장 빠른 모델로, 최대 400㎾(544마력)의 강력한 성능을 통해 정지 상태에서 100㎞/h까지 3.8초(롱레인지 듀얼모터 기준) 만에 도달한다. 또한, 셀 투 팩 형태의 100㎾h 리튬이온 배터리를 탑재해 높은 에너지 효율을 자랑하며, 최대 200㎾ 급속 충전도 지원한다.

특히, 폴스타는 프리미엄 전기차 시장 공략을 위해 국내 시장에서 공격적인 가격 정책을 펴고 있다. 지난 6월 출시된 2026년형 폴스타 4의 경우 시작 가격을 동결한 데 이어 고급 옵션을 선호하는 국내 고객들의 니즈에 맞춰 ▷나파 가죽 옵션 가격 100만원 인하 ▷전 세계에서 가장 매력적인 가격으로 일렉트로크로믹 글래스 루프 신규 옵션 추가 등 고급 옵션 선택의 폭을 넓혔다.

이 같은 마케팅 전략에 힘입어 폴스타의 글로벌 판매량도 상승곡선을 그리고 있다. 폴스타코리아에 따르면 올해 상반기 글로벌 시장에서 판매된 폴스타 차량은 모두 3만319대다. 이는 전년 동기(2만47대) 대비 51% 늘어난 수치다.

특히, 국내 시장에서 판매량 성장세가 가파르다. 올해 상반기(1~6월) 폴스타코리아의 내수 판매량은 전년 동기(362대) 대비 282% 늘어난 1386대다. 판매 증가세를 견인한 모델은 폴스타 4다. 폴스타는 4월까지 누적 판매량 670대로 전년 동기 대비 120% 증가했다.

폴스타코리아 관계자는 “폴스타 4를 찾는 고객분들이 늘면서 차량 인도까지 길게는 3개월 이상 대기를 하는 상황이 이어지고 있다”라며 “앞으로도 “앞으로도 지속적인 혁신으로 고객 만족도를 높이는 것은 물론 내년 출시를 앞둔 플래그십 SUV 폴스타 3와 고성능 전기 세단 폴스타 5 등 경쟁력을 갖춘 다양한 신차를 출시해 소비자들의 선택 폭을 넓혀갈 것”이라고 말했다.