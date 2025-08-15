트럼프 관세 압박에 캐나다 원유 수출 다변화 나서 캐나다 원유 글로벌 시장 풀렸는데…중국만 ‘싹쓸이’ SK이노, HD현오뱅, GS칼텍스 등 시범 도입에 그쳐 K정유사 중동 의존 여전히 숙제로…“설비 한계로 어려워”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 캐나다가 트럼프발 관세에 대응해 자국산 원유 수출처를 늘리고 있지만 국내 정유사들은 여전히 수입에 소극적인 것으로 나타났다. 캐나다산 원유는 중동산보다 저렴해, 정유사들의 중동 의존 구조를 해소할 대안으로 꼽힌 바 있다. 이에 국내 정유사들이 올해 들어 잇따라 캐나다산 원유 수입을 재개하긴 했지만 극소량에 그쳐 이렇다 할 실적 개선 효과는 누리지 못하고 있다.

캐나다 원유 수출 다각화에 K정유사들도 시범 도입 늘려

15일 한국석유공사에 따르면 지난 6월 한국이 수입한 캐나다산 원유 물량은 172만3000배럴이다. 수입 업체는 SK이노베이션, HD현대오일뱅크, GS칼텍스다. 지난 4월과 5월에는 각각 HD현대오일뱅크와 SK이노베이션만 수입했는데 6월엔 3곳 업체가 동시에 수입한 것이다. 이에 수입 규모도 전월(57만4000배럴) 대비 3배가량 늘었다.

국내 정유사들이 캐나다산 원유를 100만배럴 이상 수입한 건 2021년 6월 이후 4년 만이다. 거래 자체도 지난해 9월 8만3400만배럴을 수입한 이후 반 년만이다. 올해 들어 캐나다산 원유가 다시 주목받게 된 건 트럼프발 관세 여파다. 캐나다는 자국에서 생산한 원유 97%를 미국에 수출해왔는데, 미국의 거센 관세 압박에 대응해 값싼 캐나다산 원유를 미국이 아닌 다른 국가에 판매하겠다고 나선 것이다.

글로벌 시장에 풀린 캐나다 원유, “중국이 다 가져갔네”

캐나다의 수출 다변화 방침에 가장 적극적으로 응답한 곳은 중국이다. 외신 등에 따르면 중국은 지난 3월 캐나다 원유를 역대 최대치인 730만배럴 규모로 수입했다. 이어 올해 5월 이후로는 미국산 원유 수입을 사실상 중단한 것으로 알려졌다.

이같은 흐름은 국내 정유사들에게도 호재로 여겨졌다. 캐나다산 원유는 중동산보다 훨씬 저렴하기 때문이다. 올해 상반기 거래된 물량 단가 평균을 보면, 캐나다산 원유 단가는 63.91달러였다. 중동산 원유 단가(75.41달러)보다 15%가량 싸다.

중동산 원유 의존 해소가 숙제였던 국내 정유사들은 잇따라 캐나다산 원유를 시범적으로 도입하기 시작했다. HD현대오일뱅크가 가장 먼저 지난 4월 54만8000배럴 규모로 수입했다. 이어 5월에는 SK이노베이션이 57만4000배럴을 수입하고 지난 6월에는 두 회사가 모두 수입했다.

다만 국내 정유사들이 캐나다산 원유를 도입을 본격화했다고 보기엔 무리가 있다. 상반기 캐나다 원유 수입 물량(28만4500만배럴)은 전체 원유 수입 물량(5억700만배럴)의 0.5%에 불과하기 때문이다.

‘중동 의존’ 해결 어려운 정유사들

앞으로도 정유사들이 캐나다산 원유 수입 물량을 더 늘리긴 어려울 것으로 보인다. 해외에서 원유를 수입하면 정제 과정을 거쳐야 하는데, 국내 설비가 대부분 중동산 원유에 맞춰져 있다는 이유다. 한 업체 관계자는 “설비 가동률에 따라 캐나다산 원유를 들여올 수 있는 물량도 매달 달라진다”며 “저렴하다는 이유로 캐나다산 수입 물량을 늘리기엔 한계가 있다”고 설명했다.

결국 원유 수입처 다변화는 정유사들에게 여전히 숙제로 남게 됐다. 한국석유공사에 따르면 올해 상반기 기준 중동산 원유 수입 비중은 68.6%였다. 지난 5년간 추세를 보면 ▷2024년 71.5% ▷2023년 71.8% ▷2022년 67.4% ▷2021년 59.8%였다. 국내 정유사들은 중동산 비중을 낮추려 꾸준히 수입처를 늘려왔으나 2021년 말 러시아-우크라이나 전쟁 이후 러시아산 원유 수입이 끊기며 다시 중동 비율이 늘었다.

중동에 원유 수입을 의존하는 구조는 정유사들의 수익성 문제와 직결된다. 거래를 한 곳에 의존하면 가격 협상에 불리한 데다, 중동 정세가 불안해질 때마다 국제유가와 함께 정제마진이 타격을 받을 수밖에 없기 때문이다.

실제로 올해 상반기 정유사들의 실적은 국제유가 하락으로 곤두박질쳤다. 올해 상반기 SK이노베이션, 에쓰오일, HD현대오일뱅크는 각각 영업손실 4622억원, 3655억원, 2102억원을 기록했다. 지난해 상반기 GS칼텍스를 포함한 정유 4사 합산 영업이익이 2조에 달했던 것과는 완전히 반대되는 결과다. 업계 관계자는 “정제 설비를 교체하거나, 운송비가 높은 곳에서도 원유를 가져올 수 있도록 운송비를 지원하는 등 정부 유도 전략도 필요하다”고 말했다.