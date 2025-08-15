일제 강제동원 유래 지적에도 법률 표준어로 고착…조례·행정서 ‘노동’ 전환 확산

[헤럴드경제=김용훈 기자] 1944년 일제는 12~17세 소녀들을 전쟁물자 생산 공장으로 끌어냈다. 이름은 ‘여자근로정신대(女子勤労挺身隊)’. 남성·학생을 대상으로 한 ‘근로보국대(勤労報國隊)’도 있었다. 전시 국가총동원 체제 아래 ‘근로’는 국가에 헌신하는 미덕처럼 포장됐지만, 실상은 강제노역이었다.

15일 국사편찬위원회 사료에 따르면, 1938년 국가총동원법 제정 이후 일본은 전쟁 수행을 위해 여성과 학생까지 광범위하게 동원했다. 이 시기 ‘근로’라는 단어는 인간의 노동력을 국가 명령에 종속시키는 상징으로 쓰였다.

법과 사전 속 ‘근로’…지자체에서 시작된 ‘언어 광복’

해방 이후에도 제정·개정된 헌법과 노동관계법은 ‘근로’와 ‘근로자’를 표준 용어로 채택했다. 헌법 제32조는 ‘모든 국민은 근로의 권리를 가진다’로 규정하고, 근로기준법은 ‘근로자’를 임금을 목적으로 근로를 제공하는 사람으로 정의했다. 법령 체계에 깊이 뿌리내린 용례가 쉽게 바뀌지 않는 이유다.

표준국어대사전은 ‘근로(勤勞)’를 ‘부지런히 일함’으로 풀이한다. 이는 전후 국가 재건과 산업화 담론 속에서 ‘근로’는 성실·헌신의 긍정적 이미지와 결합했다.

그러나 최근 몇 년 사이 이를 타파하는 지방자치단체들이 늘고 있다. 법률 개정보다 문턱이 낮은 지자체들은 조례부터 손질하고 있다.

2019년 3월 서울시는 ‘근로’를 ‘노동’으로 바꾸는 조례 일괄 개정안을 공포해 총 53개 조례를 바꿨다. ‘노동 기본 조례’를 제정하고 노동권익센터를 설치해, 행정과 정책 서비스 전반에 ‘노동’ 프레임을 확산시켰다. 센터 설치와 기능(노동실태 조사·정책연구·노동법률상담 등)은 조례에 명시돼 있다.

경남도의회도 같은 해 12월 ‘근로’를 ‘노동’으로 바꾸는 ‘경상남도 조례 용어 일괄 정비를 위한 조례안’을 의결했다. 이듬해 전북도의회도 도·교육청 소관 조례 44건에서 ‘근로’를 ‘노동’으로 일괄 변경하는 개정을 통과시켰다.

태조실록, 세종실록 등 조선왕조실록에도 근로란 말이 사용된 사례가 있어 ‘근로’란 용어를 일제 잔재로 보기 어렵다는 의견도 일부 존재하지만, 역시 ‘근로’는 ‘근로정신대’등에서 유래한 일제강점기 유물이란 이유에서다.

ILO 기준은 ‘노동자’…‘말’이 정책 비춘다

아직도 ‘노동’이라는 말은 ‘근로’와 달리 우리나라에서 ‘색깔론’ 시비에 휘둘리기 쉬운 언어다. 하지만 국제노동기구(ILO)와 다수의 국가들은 노동법·사회보장 체계에서 ‘노동자’를 기본 단위로 삼는다.

ILO는 Worker(노동자), Employee(피용자) 개념을 표준화해 각국 통계·정책의 기준으로 제시한다. 또, 프랑스 노동법전(Code du travail)과 독일 연방노동사회부(BMAS)도 각각 salarié, Arbeitnehmer 등으로 근로자보다는 ‘노동자’에 가까운 용어를 법적 기준으로 사용한다. 심지어 우리에게 ‘근로자’라는 용어를 남긴 일본조차, 헌법에선 ‘근로(勤労)’라는 표현을 쓰지만 노동관계법에서는 ‘노동자(労働者)’가 표준어다.

한국의 ‘근로자’가 국제 용어와 완전히 다른 개념은 아니지만, ‘노동’ 중심 표기를 택한 나라들과는 상징적 온도차가 있다.

아울러 학계와 시민사회 연구는 ‘근로’가 국가·사용자 중심의 생산성 언어라면, ‘노동’은 권리 주체·집합적 행위의 언어라는 점을 강조한다. 같은 현실을 지칭하더라도, 어떤 용어를 쓰느냐에 따라 임금, 안전, 대표성, 협상력 등 정책의 초점이 달라진다는 분석이다.

이재명 정부, ‘고용부→노동부’ 바꾸나…“검토 중”

이 가운데 이재명 정부 출범 이후 ‘근로자’ 대신 ‘노동자’로 용어를 혼용해서 쓰는 사례가 늘어나면서 일각에선 새 정부가 ‘용어’ 변경에 나선 것 아니냐는 해석도 나온다.

실제 국정기획위원회 국정과제 보고안에 따르면 근로기준법상 유급휴일로 지정된 ‘근로자의 날’을 ‘노동절’로 바꾸는 방안이 국정과제에 포함했다. ‘근로자의 날 제정에 관한 법률’을 올해 하반기 ‘노동절 제정에 관한 법률’로 명칭을 교체한다.

다만 아직 부처의 공식 약칭을 ‘노동부’로 바꾸는 문제에 대해선 여전히 신중한 입장이다.

권창준 고용노동부 차관은 지난 13일 기자간담회에서 “공식 명칭은 고용부인데 그간 노동부로 부른 사람도 많았다. 고용과 노동의 관계를 보면 노동이 넓은 범주”라며 “명칭 변경은 검토하고 있다”고 말했다. 법률 용어 개정이 더디더라도, 부처 약칭과 행정·홍보·현장 소통 등 실무 언어부터 변화시킬 수 있다는 뜻이다.

한편, 국어 정책 당국은 두 용어의 공존 가능성을 열어두고 있다. 국립국어원은 “‘노동자’와 ‘근로자’는 모두 사용 가능한 말”이라며, 특정 표현을 일률적으로 바꾸기보다는 맥락과 목적에 맞게 선택해야 한다고 설명한다.