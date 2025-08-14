[헤럴드경제=최은지 기자] 1941년 12월7일, 일제의 진주만 폭격으로 태평양 전쟁이 발발했다. 미국의 시선은 나치 독일이 패망한 후 제2차 세계대전의 마지막 전선인 일본으로 향했다.

미국 중앙정보국(CIA)의 전신인 미국 전략사무국(OSS)은 일본을 상대로 한 비밀첩보작전을 계획한다. 고난도 훈련을 받은 최정예 특수요원을 일제가 점령하고 있는 한국과 일본 본토에 투입해 일본에 대한 정보를 수집하는 극비 작전이었다.

이 작전의 이름은 ‘냅코(NAPKO) 프로젝트’. 선발된 정예요원은 19명으로, 모두 한국인이었다. 정예요원들은 외국어, 체력, 지략 등 조건뿐만이 아니라 ‘투철한 독립정신과 애국심’이 가장 중요했다.

이들은 이름 대신 암호명 A, B, C로 불렸다. 이중 ‘1조 조장’이자 19명의 요원 중 첫 번째인 ‘암호명 A’는 의외의 인물이었다. 미국에서 대학을 나온 엘리트이자 50세 중년의 나이로 대한민국에서 유명한 제약회사를 만든 기업인이 특수공작원으로 가장 앞에 선 것이다.

바로 유한양행의 창업주, 고(故) 유일한 박사의 스토리다. 1926년 설립된 유한양행은 “가장 좋은 상품을 만들어 국가와 동포에게 도움을 주자”는 ‘유한의 정신’을 바탕으로 국민보건 향상과 민족경제 발전에 헌신했다.

양질의 의약품 보급을 통해 국민의 건강을 책임지는 동시에 일본 정책에 억눌려 있는 한국 산업계를 부흥시키는 길잡이가 되기 위해 양질의 수입 의약품을 유통하면서 자체 의약품 개발에도 매진했다.

유한양행에 담긴 유일한 박사의 꿈

1933년 유한양행 자체개발 1호 의약품인 진통소염제 ‘안티푸라민’이 탄생했다. 녹색 철제 캔에 담긴 연고 형태의 안티푸라민은 멘톨, 캄파, 살리실산메칠로 등을 주성분으로 담아 소염진통, 혈관활장, 가려움증 개선 등에 탁월한 효과를 보였고, 바세린 성분을 함유해 보습 효과도 뛰어났다. 당시 선풍적인 인기를 끌었던 안티푸라민은 이후 다양한 스프레이 등 다양한 라인업 추가를 통해 지금까지 유한양행의 대표 품목으로 활약하고 있다.

애타게 그렸던 조국의 독립을 맞은 유한양행 창립자인 고(故) 유일한 박사는 1946년 귀국해 유한양행을 재정비하고 기업사에 한 획을 긋는 행보로 민족경제 발전에 헌신했다.

유한양행은 1936년 개인기업에서 주식회사로 전환하고, 국내에서 최초로 ‘종업원 지주제’를 도입, 기업경영사에 한 획을 그었다. ‘종업원 지주제’는 기업이 자사의 주식을 일정한 조건을 갖춘 종업원이 매입할 수 있도록 지원해 소유하게 하는 제도로, 오늘날 우리사주제나 스톡옵션이 여기에 속한다. 미국과 유럽에서 일찌감치 활성화됐던 종업원 지주제는 근로자의 재산을 형성하고 애사심을 고취하는 제도로 활용됐다.

유한양행은 1962년 제약업계 최초로 증권거래소에 주식을 상장하며 선도적인 길을 걸어왔다. 창업주 일가가 회사 경영에 전혀 참여하지 않고, 1969년부터 전문경영인 체제를 도입해 ‘기업은 사회의 소유’라는 창업정신을 이어오고 있다. 과반이 사외이사로 구성된 이사회는 경영진에 대한 견제 기능을 효율적으로 수행하는 한편, 다양한 분야의 전문가 구성을 통해 전문성이 한층 강화됐다는 평가를 받고 있다.

유 박사는 대한상공회의소 초대 회장으로 활동하고, 유한공고를 설립하고 개인 소유주식을 각종 장학금으로 출연하며 자본의 사회 환원에도 힘썼다.

일생을 민족을 위해 헌신한 유 박사는 또 한번의 이정표를 세웠다. 1971년 3월11일 76세로 타계하며 유언장이 공개됐는데, 손녀의 장학금을 제외한 모든 유한양행 소유주식을 공익법인인 ‘한국사회 및 교육원조신탁기금(현 유한재단)’에 남긴 것이다. 유한양행의 기업활동이 영속적으로 우리 사회의 공익을 위해 쓰이도록 하면서 기업과 자신의 삶을 오롯이 사회에 바친 것이다.

‘신용의 상징, 버들표 유한’이라는 기업 이미지로 많은 사랑을 받으며 성장한 유한양행은 이제 국내를 넘어 글로벌 제약사로 도약하고 있다.

그 선두에 31호 국산 혁신신약인 비소세포폐암 치료제 ‘렉라자(성분명 레이저티닙)’다. 현재 미국, 일본 등에서 처방되고 있는 렉라자는 일찍이 글로벌 블록버스터를 예약했다. 2018년 글로벌 제약사 존슨앤드존슨(이하 J&J)에 기술수출 이후, J&J의 ‘리브리반트’와 병용요법으로 지난해 8월 미국 FDA 허가를 획득하고 현지 출시됐다. 같은 해 12월 유럽에서 허가를 획득했고, 올해 1분기 영국, 일본, 캐나다에 이어 2분기에는 중국에서도 승인받았다. 최근 일본에서는 처방이 시작되는 등 전세계로 영역 확장에 점차 가속도가 붙고 있는 것으로 보인다.

유한양행은 제2, 제3의 렉라자를 통해 ‘글로벌 톱(Top) 50’ 제약사로 발돋움하기 위해 끊임없는 연구개발(R&D) 투자를 이어가고 있다. 현재 대표적인 넥스트 렉라자 후보물질로는 알레르기 치료제 레시게르셉트(YH35324), 면역항암제(YH32367), 고셔병 치료제(YH35995) 등이 꼽힌다.

유한양행 관계자는 “유한양행은 단순히 이익추구를 넘어 사회적 책임을 다하는 기업으로써 1926년부터 꾸준히 유일한 박사의 창업정신을 지키며, 모든 기업활동에 반영하고 있다”며, “애국애족의 창업정신과 혁신신약 개발을 통해 글로벌 기업으로 발돋움함으로써 세계 속의 국내 대표 제약사로 더욱 성장할 것”이라고 전했다.

미국서 최정예 특수요원 ‘A’가 된 기업가

유 박사는 영화 같은 독립운동 스토리로도 유명하다. 유 박사는 1945년 1월 냅코 프로젝트의 핵심 요원으로 선발돼 군사훈련을 받으며 명령을 기다렸지만, 작선실행 사흘을 앞둔 1945년 8월15일 일본이 무조건적으로 항복하면서 실행되지 못했다.

실행되지 않아 성공하지 못한 첩보작전은 그렇게 역사 속에 묻힐 뻔했으나, 유 박사의 사후 20여년이 지난 1993년 CIA 기밀문서 해제로 세상에 공개됐다. 유 박사의 삶과 냅코 프로젝트 이야기는 지난해 뮤지컬 ‘스윙 데이즈-암호명 A’로도 제작돼 더 많은 대중과 만났다.

1985년 평양에서 태어난 유 박사는 9살 때인 1905년 미국으로 유학을 가 네브래스카주 커니에 정착했다. 유 박사는 1909년 독립운동가 박용만 선생이 미주지역에서 최초로 설립한 ‘한인소년병학교’에 입교했다. 오전에는 농장에서 학비를 벌고 오후에는 학과공부와 군사훈련을 받았다. 이때 형성된 민족의식과 자주독립 사상은 유일한 박사가 전개한 독립운동의 원천이었고 기업경영의 지표로 작용했다.

헤스팅스 고등학교를 거쳐 미시간대학 4학년이던 1919년 유 박사는 ‘한인자유대회’에 대의원 자격으로 참가했다. 펜실베이니아주 필라델피아에서 소집된 한인자유대회에서 유 박사는 서재필, 이승만, 조병옥, 임병직 박사와 함께 ‘한국 국민의 목적과 열망을 선언하는 결의문’을 작성하고 한국의 독립을 외쳤다.

대학을 졸업한 유 박사는 ‘라초이 식품회사’를 설립, 숙주나물 판매사업을 통해 크게 성공했지만 여기서 마련된 자금으로 귀국해 1926년 유한양행을 설립했다. “건강한 국민만이 잃었던 주권을 되찾을 수 있다”는 신념으로 설립한 민족기업 유한양행은 단순히 경제적 이윤 창출이 아닌, 영속적인 기술 인재 양성을 기업 목표로 삼았다.

유한양행은 국내에서 민족의 역량을 높였고, 특히 해외지사는 유사시 항일 운동의 지하조직 거점으로 운영할 목적으로 전략적으로 주요한 도시에 세웠다.

1930년대 일제의 만주 침략과 중일전쟁 등 국내외 상황이 긴박하게 돌아갔다. 미국 유학파인 유 박사가 세운 유한양행은 일본에 ‘적성(敵性) 기업’일 뿐이었다.

일제의 감시 속에서 원활한 국내에서의 기업활동이 쉽지 않자, 유 박사는 1930년대 후반 다시 미국으로 건너가 수출의 다변화를 위해 유럽과 중국 시장을 개척했다.

해외에서도 독립운동에 적극적으로 참여했다. 특히 1941년 4월 하와이 호놀룰루에서 개최된 ‘해외한족대회’서도 주도적인 역할을 했다. 미주한인사회의 주요 독립운동 지원 단체들이 한자리에 모인 해외한족대회를 통해 태평양전쟁기 미주지역 독립운동을 통일적으로 전개할 기반을 마련했다.

대한민국 굴지의 제약회사를 독립운동을 위한 지하조직으로 운영할 생각까지 했던 유 박사의 공훈을 기려 1995년 건국훈장 독립장이 추서됐고, 1996년에는 ‘이달의 독립운동가’로 선정되기도 했다.