글로벌 LCC 도약 다짐 아시아·대양주·유럽·북미 전방위 노선 확대 차별화된 고객 서비스 제공 만전

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 오는 8월 16일 창립 15주년을 맞아 글로벌 저비용항공사(LCC)로서 새로운 도약을 다짐했다.

티웨이항공은 지속가능한 성장을 위해 해외 노선 확장 및 기단 확대에 적극 나설 계획이라고 14일 밝혔다.

티웨이항공은 지난 2010년 김포-제주 노선으로 첫 취항한 이후 국내선과 중·단거리 국제선을 꾸준히 늘려가며 노선 확장을 이어왔다. 이어 2022년부터 본격적인 장거리 노선 확대에 나서 대양주와 유럽 지역까지 네트워크를 확장했다.

2022년 12월 ▷인천~시드니 노선을 국내 LCC 최초로 취항했으며, 지난해 5월에는 ▷자그레브(크로아티아) 노선을 취항하며 첫 유럽 노선 운항의 시작을 알렸다.

이후 인천발 ▷로마(8월~) ▷파리(8월~) ▷바르셀로나(9월~) ▷프랑크푸르트(10월~)까지 유럽 주요 거점 노선을 연속 취항하면서 안전운항 기반의 장거리 노선 네트워크를 구축했다.

올해 7월에는 첫 북미 노선인 인천~밴쿠버 노선을 신규 취항하며 대양주, 유럽에 이어 미주노선까지 운항하는 글로벌 LCC로의 행보를 이어 나가고 있다. 대륙별 장거리 노선 확장을 통해 티웨이항공은 노선 다변화에 따른 네트워크 확장과 차별화된 부가서비스 확대로 지속 가능한 경영 체계를 강화하고 있다.

티웨이항공은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 친환경 항공기 도입과 탄소 배출 저감에도 힘쓰고 있다.

신기종인 ‘보잉 737-8’ 항공기를 4호기까지 도입했으며, 2027년까지 20대로 확대해 현재 26대인 ‘737-800NG’ 기종을 단계적으로 교체하고 평균 기령을 8.9년으로 낮출 계획이다. 이를 통해 연료 효율과 탄소 감축 효과를 극대화하겠다는 구상이다.

특히 오는 2026년부터는 국내 최초로 에어버스 최신 중대형 항공기 ‘A330-900NEO’를 순차 도입해 나갈 예정이다. 해당 기종은 연료 소비와 탄소 배출을 25% 절감하는 성능을 갖추고 있다.

아울러 티웨이항공은 인천국제공항공사와 협력해 약 1500억원을 투자한 첨단 항공기 정비시설(격납고) 건립을 진행 중이다. 2028년 초 격납고가 완공되면 연간 70대의 항공기 정비를 자체적으로 진행해 해외 MRO 의존도를 줄이고 정비 비용 절감과 운항 효율성을 높여 나갈 예정이다.

이 외에도 최근 대명소노그룹과 한 가족이 된 티웨이항공은 항공과 소노호텔앤리조트 숙박을 결합한 이벤트들을 통해 ▷항공권 할인 ▷숙박 패키지 ▷레저할인 등 차별화된 서비스를 제공하고 있다.

대명소노그룹은 최근 티웨이항공의 중장기 성장전략을 위해 2000억 원 규모의 자본확충에 참여했다.

티웨이항공 관계자는 “창립 15주년을 맞아 대명소노그룹과 함께하는 견고한 협력을 바탕으로, 안전 운항을 최우선으로 삼아 고객 여러분의 신뢰와 만족을 더욱 높이기 위해 최선을 다해 나가겠다”고 말했다.