PSG, 승부차기 끝 사상 첫 정상 이강인, 후반 40분 천금 만회골 승부차기 네번째 키커로 성공 이적설 잠재우고 존재감 증명

[헤럴드경제=조범자 기자] 이강인의 황금 왼발이 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)에 사상 첫 슈퍼컵 우승 트로피를 안겼다.

PSG는 14일(한국시간) 이탈리아 우디네의 스타디오 프리울리에서 열린 2025 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵에서 토트넘(잉글랜드)에 대역전승을 거두며 슈퍼컵 정상에 올랐다.

PSG는 토트넘을 상대로 후반 40분까지 0-2로 끌려갔으나 경기종료 5분을 남기고 이강인과 곤살루 하무스의 연속골로 승부를 원점으로 돌린 뒤 승부차기에서 4-3으로 승리했다.

2024-2025시즌 UCL 결승에서 인터밀란(이탈리아)을 물리치고 역대 첫 우승을 차지한 PSG는 UEFA 슈퍼컵에서도 사상 첫 트로피를 들어 올렸다. 프랑스 클럽 역사상 첫 UEFA 슈퍼컵 우승이기도 하다.

UEFA 슈퍼컵은 그해 UEFA 챔피언스리그(UCL) 우승팀과 유로파리그 우승팀이 단판 승부로 우승팀을 가리는 무대다.

이로써 지난시즌 프랑스 프로축구 리그1, UCL, 쿠프 드 프랑스, 트로페 데 샹피옹을 석권해 4관왕을 휩쓴 PSG는 올시즌 첫경기부터 기분 좋은 스타트를 끊었다.

소속팀의 UCL 우승을 벤치에서 지켜봤던 이강인은 이날 만회골을 터뜨리며 공격의 혈을 뚫었고 승부차기까지 성공시키며 슈퍼컵 우승의 당당한 주연으로 떠올랐다.

곧바로 이어진 시상식에서도 이강인은 선수단 센터에 자리잡아 우승 일등공신의 기쁨을 만끽했다.

지난 시즌 주전경쟁에 밀리며 이적설에 휩싸였던 이강인은 슈퍼컵에서 얻은 20분의 기회를 놓치지 않고 자신의 존재 가치를 스스로 입증했다. 축구 통계 전문 풋몹도 이강인에게 비티냐(8.0점), 우스만 뎀벨레(7.9점)에 이어 팀 내 세 번째로 높은 평점 7.5를 줬다.

출발은 토트넘이 압도했다. 지난 시즌 UEFA 유로파리그에서 처음으로 유럽 대항전 우승을 차지한 뒤 토마스 프랑크 감독 체제로 팀을 재정비한 토트넘은 경기 주도권을 잡으며 득점 기회를 만들어냈다.

전반 39분 토트넘이 선제골을 터뜨렸다. 주앙 팔리냐의 오른발슛이 슈발리에의 손에 맞고 굴절돼 크로스바를 맞고 나온 것을 미키 판더펜이 오른발로 밀어 넣었다.

후반전 시작과 동시에 토트넘의 추가골이 터졌다. 후반 3분 페드로 포로가 올린 프리킥에 맞춰 왼쪽 페널티 지역으로 빠져 들어간 크리스티안 로메로가 헤더로 반대쪽 골대 구석에 찔러 넣었다.

PSG는 후반 23분 답답한 흐름을 끊기 위해 이강인과 이브라힘 음바예를 투입했다.

오른쪽 미드필더로 나선 이강인은 활발하게 상대 진영을 헤집으며 토트넘을 강하게 밀어 붙였고, 후반 40분엔 고대하던 만회골을 터뜨렸다. 문전에서 뒤로 흐른 공을 비티냐가 잡고 내주자, 페널티 아크 왼쪽에서 잘 터치해 놓은 이강인은 벼락같은 강력한 왼발 슈팅을 날려 반대쪽 골대 하단 구석에 찔러 넣었다.

PSG는 후반 추가 시간 곤살루 하무스의 문전 헤더로 극적으로 경기를 원점으로 돌렸다. 이어진 승부차기에서 이강인은 네번째 키커로 나서 깔끔하게 성공시켰다. PSG 첫 번째 키커 비티냐가 실축했으나 하무스, 뎀벨레, 이강인, 누누 멘데스가 차례로 성공해 판더펜과 마티스 텔이 실축한 토트넘을 제압하고 우승 트로피를 들어 올렸다.