[헤럴드경제=김보영 기자] 국내에서 유학 중인 한 인도 여성이 한국에서 채식주의자로 살아가는 어려움을 호소해 화제가 되고 있다.

유학생 쿠시 야다브씨는 지난 10일 자신의 인스타그램에 “오크라가 먹고 싶어서 죽을 것 같다”는 글과 함께 한국에서 생활해본 경험을 담은 영상을 올렸다.

영상에서 그는 “종교적인 이유로 소고기와 돼지고기는 먹지 못하고, 닭고기는 괜찮지만 어릴 때부터 먹지 않았다”며 “계란은 먹을 수 있다”고 말했다. 이어 “한국에서는 야채만 먹고 산다. 너무 힘들다”며 한국에서 채식주의자로 살아가는 고충을 토로했다.

그는 또한 “그래서 주로 카페에 가지만, 사실 커피도 싫어한다”고 털어놨다. 함께 대화를 나눈 한국인이 “먹을 게 하나도 없네, 그럼 어떻게 하나”라고 묻자 쿠시는 “한국 빵집 너무 좋았다. 빵이 너무 맛있다”면서도 “대부분 너무 달다”고 아쉬움을 드러냈다.

해당 영상을 접한 사람들은 다양한 반응을 보였다. 일부 네티즌은 “관광업에서 근무하는데, 은근히 소스나 국물에 고기가 들어가는 경우가 많아서 식당 추천할 때 어렵다”, “채소 많이 먹는다 생각했는데 액젓이랑 육수는 생각도 못 했다”며 공감하는 반응을 보였다.

또 다른 네티즌들은 “최근 한국에서도 샐러드 시장이 커지고 있다”, “닭고리를 먹는다면 선택지가 많다”는 의견을 제시하기도 했다.

실제로 한국은 채식주의자에게 까다로운 나라다. 대부분의 한국 요리가 멸치, 다시마, 소고기 등으로 만든 육수와 소스를 기본으로 하기 때문이다. 겉보기에는 식물성 요리 같아 보이는 음식들도 동물성 재료가 숨어있는 경우가 많다. 과자에는 동물성 젤라틴이 들어있으며 라면에는 각종 육류 성분이 포함돼 있다.

이에 한국에서 유학 생활을 한 인도 출신 방송인 니디 역시 한 방송에서 한국에서 채식을 하는 것의 어려움을 털어놓은 바 있다. 그는 “한국에서 채식주의자로 살다보니 오자마자 3개월 만에 체중이 8kg 빠져 ‘이렇게 하다 죽겠다’라는 생각이 들었다”며 “실수로 떡만둣국에 고기가 들어있는지 모르고 먹은 적도 있다”고 했다.

미국 최대 온라인 커뮤니티 레딧에도 이와 관련해 불편함을 호소하는 채식주의자들의 글을 쉽게 찾아볼 수 있다. 한 이용자는 “한국에서는 비건 전문 식당이 아닌 이상 100% 모든 식사에 대해 걱정해야 한다”며 “김밥에도 스팸과 계란이 들어있고 김치에는 생선, 굴, 새우가 들어간다. 된장찌개에도 조개가 가득 들어있다”고 말했다.

또 다른 이용자는 “생선 소스, 멸치, 돼지고기 조각이나 어묵처럼 최종 요리에는 보이지 않지만 감칠맛을 위해 추가되는 숨겨진 고기가 많다”고 말하기도 했다.

일부 전문가들은 이 같은 현실이 한국이 거대한 글로벌 채식 시장을 놓치는 요인이 되고 있다고 지적한다. 인도의 채식 인구는 3~4억명으로 추정된다.

특히 글로벌 비건식품 시장 규모는 연평균 8.93% 성장해 2033년까지 558억만 달러를 넘어설 것으로 전망되며, 인도인들은 한국를 자주 찾는 주요 관광객 중 하나다.

일부 기업들이 채식 메뉴를 확대하는 등 변화의 움직임은 나타나고 있지만 체계적인 대응책 마련은 부족하다는 목소리가 나오고 있다.