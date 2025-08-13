조달청장 백승보·기상청장에 이미선 “오랜 경륜 가진 실용 인사 반영”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 10개 부처·공공기관 등에 대한 차관급 인사를 단행했다. 각 부처에서 일했던 전·현직 관료들을 전진 배치해 실용적인 인사 스타일을 드러냈다는 평가가 나온다.

강유정 대통령실 대변인은 13일 서울 용산 대통령실에서 차관급 인사 브리핑을 열고 이같이 전했다.

문화체육관광부 제1차관은 김영수 현 문체부 국립중앙박물관 행정운영단장이 지명됐다. 강 대변인은 “정책에 대한 풍부한 이해를 바탕으로 우리나라의 글로벌 소프트 파워 빅5 도약을 뒷받침할 정책 전문가로 기대된다”고 설명했다.

강 대변인은 이어 문체부 2차관에 김대현 전 문화체육관광부 종무실장이 뽑힌 배경에 “세계관광기구, 평창동계올림픽 조직위 파견 등 체육 관광 분야에서 누구보다 풍부한 경험을 바탕으로 업무에 대한 깊은 이해에 기반한 판단력이 장점”이라고 말했다.

조달청장엔 백승보 현 조달청 차장이 뽑혔다. 강 대변인은 “조달청의 혁신 전략을 도맡아온 조달 행정 전문가”라며 “조달 개혁을 통해 불합리한 관행을 타파하고 신기술 우대를 통해 혁신 성장을 뒷받침할 적임자”라고 했다.

신임 통계청장으로도 내부 출신인 안형준 현 통계청 차장이 지명됐다. 강 대변인은 “빅데이터와 AI 시대에 상응하는 통계청의 역할을 누구보다 깊이 이해하고 있다”며 “국가 통계를 활용한 다양한 국내 AI 산업의 혁신과 국민 편의성 제고에 기여할 것으로 생각된다”고 설명했다.

농촌진흥청장엔 이승돈 현 국립농업과학원장이 임명됐다. 다. 농진청 농업연구사로 입사한 후 주요 요직을 거치면서 연구와 정책 현장을 다양하게 경험한 만큼 AI 기반 농업 등 미래 농정에 이바지하게끔 한다는 것이 대통령실의 설명이다.

학자 출신 차관 인사도 눈에 띈다. 강 대변인은 신임 산림청장인 김인호 현 환경교육혁신연구소 소장에 대해 “환경 조경과 교수이자 생명의 숲, 학교숲 위원회 위원장, 신구대 식물원장 등을 역임한 이론과 실무에 모두 밝은 산림 전문가”라며 “산림 행정의 산림 행정의 변화를 이끌 것으로 기대된다”고 말했다.

신임 기상청장은 이미선 전 기상청 수도권 기상청장이 맡게 됐다. 강 대변인은 “국민 안전을 위협하는 각종 기후 위기 현상을 탐지하고, 과학적인 예측 정보로 국민 생명 보호에 기여할 경륜 있는 기상 전문가”라고 소개했다.

민주평화통일자문회의 사무처장은 방용승 현 전북겨레하나 공동 대표가 지명됐다. 강 대변인은 “오랜 기간 시민사회에서 통일 운동을 해온 활동가로서 통일에 대한 국민적 합의를 다시 만들어내 민주평통의 새바람을 불러올 적임자”라고 말했다.

소청 심사위원회 위원장에 정한중 현 한국외대 법학전문대학원 교수가 뽑혔다. 사법연수원생 시절 12.12 쿠데타에 대한 검찰의 기소유예 처분을 정면으로 비판하는 등 헌법재판소의 5.18 특별법 합헌 판결을 이끈 단초를 마련한 인물이다. 강 대변인은 “원칙에 따른 엄정한 심사가 기대된다”고 했다.

국가정보원 차장 인선도 마무리 절차를 밟았다. 3차장에 김창섭 국정원 과학기술 부서장이 뽑혔다.

강 대변인은 이날 부처 출신 인사가 많은 점과 관련한 물음에 “아무래도 조직 내에서 경험이 많이 쌓여 있고, 인적 구성 안에서 신망이 두텁고 오랜 경륜을 가진 분들”이라면서 “실용적인 인사 기조가 반영됐다”고 덧붙였다.