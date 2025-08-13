AI반도체 기반 미래치안혁신기술 전략 세미나 개최 AI보디캠·AI신속 마약검출 기법 등 기획 과제 소개

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰청이 치안 장비에 인공지능(AI)을 적용하는 방안을 논의하기 위해 13일 각계 전문가들과 한 자리에 모였다.

경찰청은 이날 서울 서대문구 청사에서 과학기술정보통신부 등 관계부처와 함께 ‘인공지능(AI) 반도체 기반 미래치안혁신기술 전략 세미나’를 개최했다.

이번 세미나에는 과기정통부 외에도 방위사업청, 치안정책연구소 등 관계 부처와 정보통신기획평가원(IITP), 한국전자통신연구원(ETRI), 국방기술진흥연구소(KRIT), 한국정보통신기술협회(TTA) 등 주요 전문기관 관계자들이 참석했다. 학계와 산업계 전문가들도 참여해 AI 반도체 기술의 치안 분야 적용 및 발전 전략을 논의했다.

경찰청은 최근 AI 반도체가 미래 기술 혁신의 핵심 요소로 부상하면서 지난 5월 이를 치안 현장에 적용하기 위해 ‘치안 AI 반도체 워킹그룹’을 출범시켰다.

경찰청은 지금까지 총 90일간 10차례에 걸쳐 현장 경찰관과 AI 반도체 등 전문가가 참여한 회의를 열고 총 7개의 현장 수요 기반 과제를 도출했다. 각 과제는 AI 반도체의 고속 연산, 저전력 처리, 실시간 분석 기능을 활용해 치안 현장의 대응역량과 효율성을 높이는 데 중점을 뒀다.

이날 세미나에서는 각 부처 관계자와 산·학·연 전문가 60여명이 참석해 AI 반도체의 국내외 기술 동향과 활용사례를 공유했다. 패널토론에서는 워킹그룹 회의를 통해 도출한 7개의 기획과제 소개가 이어졌다.

특히 패널토론에서는 전문가들이 발표한 ▷AI 치안 바디캠·스마트 글라스 ▷AI 신속마약 검출 키트 등에 현장 경찰관들의 관심이 집중됐다.

경찰청은 “앞으로도 치안 현장의 실질적 수요를 반영한 기술 개발과 장비 고도화 전략을 선제적으로 마련하고 AI 반도체를 비롯한 첨단 기술을 통해 국민의 생명과 안전을 지키는 스마트 치안 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.