영업이익 8471억원, 전년 대비 19.4% 감소 당기순이익 1조2111억원, 전년 대비 5.7% 늘어 “20230 중장기 전략 추진 속도”

[헤럴드경제=서재근 기자] HMM이 올해 상반기 매출 5조4774억원, 영업이익 8471억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 9.7% 늘어난 반면, 영업이익은 19.4% 감소했다.

당기순이익은 같은 기간 5.7% 늘어난 1조2111억원을 기록했으며, 영업이익률은 15.5%다.

상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난해 상반기에 홍해 사태 지속 등 지정학적 이슈로 평균 2319p를 기록했으나, 올해 상반기에는 미국 보호관세 정책 등 영향으로 평균 1701p로 27% 하락했다. 특히 유럽노선과 미주서안노선은 각각 은 43%, 34%씩 내렸다.

HMM은 하반기 경영 환경에 관해 관세 유예 기간 종료와 관세 재협상으로 시장 불확실성이 커지고, 지역별 수요 변화에 따른 공급망 혼잡이 지속할 것으로 내다봤다.

HMM은 지역별 수급 변화에 대응한 탄력적 선대 운용, 벌크화물 장기운송계약 등 안정적 수익기반 확보, 선박 효율 개선을 통한 비용절감 등으로 불확실한 시장 상황에 대비할 방침이다.

아울러 ‘2030 중장기 전략’을 기반으로 선대 확장을 지속 추진한다. 컨테이너선은 9000TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개)급 메탄올 연료 친환경선 9척 가운데 잔여 7척의 인도가 올해 하반기부터 2026년 상반기까지 완료될 예정이다.

특히, 벌크선은 신조발주한 선박들이 시장에 투입된다. 지난 2023년 발주한 총 7척의 자동차운반선(PCTC)이 9월부터 인도되며, 다목적선(MPV) 4척, 화학제품선(MR탱커) 2척 등 총 13척의 벌크선을 순차적으로 확보할 예정이다.

또한 HMM은 시장 상황에서 맞춰 경쟁력 있는 중고선을 매입, 벌크선대 확장과 사업 포트폴리오 다변화를 동시에 추진할 계획이다.