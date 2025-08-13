[헤럴드경제=민성기 기자] 서울 강남의 한 고급 레스토랑 운영자가 손님으로부터 폭언과 폭행을 당하는 사건이 발생했다.

지난 12일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 고급 코스 요리가 나오는 레스토랑인 ‘파인다이닝’을 운영 중인 A씨의 사연이 공개됐다.

A씨는 지난 5일 ‘꼭 룸에서 먹고 싶다’는 예약 손님 네 명에게 음식을 제공했다.

1인 가격이 20만원 넘는 식사인 만큼 요리사인 A씨는 그동안 손님들에게 메뉴가 나갈 때마다 직접 테이블에 가서 요리를 설명해왔다.

하지만 당시 A씨 식당에서 저녁 식사를 하던 손님 4명 중 한 명은 “대화 흐름이 끊기니 설명이 필요 없다”며 이를 거절했고, A씨는 손님 요청에 따랐다고 한다.

그런데 어느 정도 식사가 진행된 이후 손님들은 “왜 우리는 신경을 안 쓰냐. 접객을 왜 안 해 주냐”며 불만을 드러냈다. 알아서 마시겠다던 와인도 왜 따라주지 않냐고 항의했다.

A씨는 손님들이 따지자 당황했으나 ‘술에 취해 그런가 보다’라고 생각하고 “언제든 편하게 불러달라”며 사과했다.

이 손님들의 진상 행동은 여기서 끝이 아니었다. 식사를 느리게 하는 탓에 10시가 마감인데도 9시 40분이 될 때까지 메인 요리도 나가지 못했고, 이들 중 한 명은 방 안에서 담배를 피우기도 했다.

결국 A씨는 참다못해 직접 방으로 들어가 식탁을 정리하고 메인 요리를 가져올 준비를 했다. 이 과정에서 냄비 받침이 한 음식에 떨어졌고 이 사실을 몰랐던 A씨가 음식을 치우자, 여자 손님은 “이거 다 안 먹은 건데 치우면 어떡하냐?”고 따졌다.

이에 A씨가 “죄송하다, 제가 그런 줄 몰랐다. 얼른 다시 해드리겠다”고 사과하자, 손님은 “안 먹을 거긴 한데 왜 말도 안 하고 가냐?”고 했다. A씨가 재차 고개 숙여 사과했지만 남자 손님이 “태도가 그게 뭐냐? 우리 방에 서빙하지 말아라”라면서 A씨에게 욕설을 퍼붓기 시작했다.

이에 A씨가 한 번 더 참고 사과했으나 결국 폭행까지 벌어졌다. 다른 직원이 요리를 내놓다가 마감이 15분 남은 상황이라 A씨가 디저트를 들고 손님들이 있는 방으로 들어갔는데, 반말했던 남성이 “너 들어오지 말랬잖아”라며 화를 낸 것이다.

참다못한 A씨도 같이 반말하자 남성은 자리에서 일어나 A씨 몸을 밀치고 목을 가격하는 등 폭행했다. 또 “소리소문없이 죽일 수도 있다”고 협박하고 “주방 허드렛일하면서 돈 버니까 좋냐”고 모욕했다는 게 A씨 주장이다.

A씨가 일행 중 한 명인 다른 남성 손님에게 난동 부리는 남성을 말려달라고 도움을 요청했으나 “나 변호사다. 사람이 기분 나쁘면 그럴 수도 있지”라는 말이 돌아왔다고 한다.

폭력을 휘두르던 남성은 “돈을 못 내겠다”고 했고, A씨는 경찰에 무전취식으로 신고했다.

이 사건 손님 일행 중 한 명은 처음부터 A씨의 태도가 불친절했다며 진상을 부린 게 아니라 나름의 이유가 있었다고 전했다. 일행은 “손으로 집어 먹는 요리에 포크를 달라고 했는데, A씨가 언짢은 표정을 지었다”고 주장했다. A씨는 “포크로 찍어 먹으면 부서져서 수저를 드렸다”라며 “제가 표정을 잘못 지었나 싶어서 CCTV 영상을 1초 단위로 끊어서 봤는데 그런 표정 지은 적도 없다”고 토로했다.

또 이들은 “무전취식으로 신고했는데, 나중에 계산했는데도 A씨가 우리를 못 가게 감금했다”고 말했다. A씨는 “경찰이 올 때까지 폭행한 남성만 식당 밖으로 나가지 못하게 막았고, 다른 손님들은 가도 된다고 했다”고 반박했다.

A씨는 “13일 경찰 조사를 받을 예정이다. CCTV 영상도 경찰에 제출했다”며 피해를 호소하고 있다.

박지훈 변호사는 “(남성 손님은) 폭행, 협박, 업무방해죄가 성립할 가능성이 높아 보인다”며 “증거가 다 있다. 조사가 진행됐다면 처벌받을 수 있다”고 판단했다.