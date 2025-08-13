확보된 10억원투입 안동소주,안동한우,안동참마통해 동 3미(味)’ 콘텐츠를 개발 풍산시장만의 특화 콘텐츠 구축

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시의 퐁산시장이 미식 관광 중심지로 탈바꿈된다.

안동시는 13일 행정안전부, 문화체육관광부, 국토교통부, 중소벤처기업부 등 정부 관계 부처 합동으로 시행하는 2025년도 ‘지역상권활력지원 추가 공모사업’에 풍산시장이 최종 선정됐다고 밝혔다.

지역상권활력지원 추가 공모사업은 지난해 12월 이후 특별 재난지역으로 선포된 안동시, 청송군, 영양군, 영덕군, 의성군, 경남 산청군, 하동군, 울산 울주군, 전남 무안군, 경기 포천시 이동면등 전국 10곳을 대상으로, 지역 내 상권의 신속한 회복과 지속 가능한 성장을 위해 민간이 기획한 상권발전전략을 정부와 지자체가 함께 지원하고자 추진됐다.

시는 해당 사업을 통해 산불 피해로 소비가 위축된 풍산시장에 최대 10억 원을 투입한다.

현대적 감각을 더한 안동소주, 1등급 이상 출현율 전국 최고인 안동한우, 전국 생산량 70%를 차지하는 안동참마를 활용해 ‘안동 3미(味)’ 콘텐츠를 개발, 풍산시장을 미식관광 중심지로 육성할 계획이다.

풍산시장은 1917년 개설 이후 처음으로 정부 공모사업에 선정됐다.

시는 사업응모를 위해 지난 6월 주관기관을 선임해 사업 계획을 준비했으며, 이번 선정으로 각 부처별 연계사업에도 적극 참여할 예정이다.

연계사업에는 소상공인협업활성화(중기부,) 지방소멸대응기금(행안부) 등 우선지원 4개 사업, 관광교통촉진지역(문체부), 지역특화재생(국토부) 등 우대지원 12개 사업이 포함된다.

권기창 안동시장은 “이번 사업 공모로 연간 100만여 명이 찾는 하회마을과 병산서원 등 주요 관광지와 도청신도시를 연계해, 풍산 상권과 지역 경제가 다시 활력을 찾을 기회가 됐으면 한다‘고 말했다.