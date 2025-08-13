[헤럴드경제=민성기 기자] 쌍방울 대북송금 사건으로 징역 7년 8개월 형이 확정된 이화영 전 경기도 평화부지사가 “검찰에 의한 ‘대북 송금 조작 사건’의 진상을 반드시 규명하겠다”고 밝혔다.

13일 이 전 부지사의 법률대리인인 김광민 변호사는 전날 수원구치소에서 이 전 부지사를 접견하며 받은 친필 메모를 자신의 페이스북에 공개했다.

이 전 부지사는 메모에 “윤석열 검찰 독재에서 희생된 분들의 아픔이 치유되기를 바란다”며 “몸은 아프지만 묵묵히 견딘다”고 적었다.

김광민 변호사는 이 전 부지사가 “이번 사면에 제외 되시고 실망이 크실 것 같았다”라며 “조심스레 찾아 뵈었는데, 의외로 의연하셨다”고 밝혔다.

다만 이번 사면 명단에서 제외돼 아쉬운 내색은 다소 있었다고는 했다.

또 수형 생활 스트레스로 체중이 줄고, 치아가 빠지는 등의 증상이 있다고도 덧붙였다.

이런 가운데 김성태 전 쌍방울그룹 회장은 대북송금 사건을 둘러싼 이재명 대통령과의 ‘공범 관계’를 부인하는 입장을 언론에 밝혔다.

김 전 회장은 지난 11일 수원지방법원에서 열린 자신의 기업 범죄 혐의 재판 뒤 만난 취재진에게 “직접적으로 관계되거나 소통한 적 없다는 취지로 (변호인이 법정에서) 말했다. 그분(이재명 대통령)이 직접 저한테 뭘 하라고 한 건 아니기 때문에 그 취지로 말한 것”이라고 이재명 대통령과의 관계성을 부인한 것으로 전해졌다.