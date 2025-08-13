전년비 3.5% 증가…기업당 평균 29.9억 바이오·의료, 게임분야 투자액 대폭 증가 벤처펀드 신규 결성 6.2조…역대 2위 규모

올 상반기 신규 벤처투자액이 5조 7000억원을 기록했다. 이는 2023년 이후 2년 연속 증가한 수치로 벤처투자 시장 빙하기가 점차 해소되고 있는 것으로 해석된다.

13일 중소벤처기업부(장관 한성숙) 발표에 따르면 상반기 신규 벤처투자 규모는 지난해 같은 기간과 비교해 3.5% 증가했다. 피투자기업 수는 1901개사로 같은 기간 20.2% 감소했다. 다만 기업당 평균 투자액은 29억 9000만원으로 29.7% 증가했다.

업종별로 보면 ‘K-뷰티’의 글로벌화로 각광받는 ‘바이오·의료’ 분야 투자에 전년대비 14.5% 증가한 9767억원이 몰렸다. 이와 함께 게임과 영상·공연·음반 분야가 각각 99.8%, 40% 씩 증가하면서 ‘K-콘텐츠’ 산업에 투자가 몰리고 있음을 확인했다. 반면 벤처업계 최대 투자처인 ICT서비스 투자액은 16%, 전기·기계·장비 분야 또한 전년대비 18.1% 감소했다.

벤처투자회사·조합 기준으로 300억원 이상 투자를 유치한 기업의 수는 지난해 상반기 1개사에서 올해 5개사로 늘어나며 일부 기업에 대규모의 투자가 이뤄진 것으로 나타났다.

올 상반기 벤처펀드 신규 결성액은 역대 두번째로 높은 규모인 6조 2000억원을 기록했다.

이는 전년동기 대비 19.4% 증가한 것으로, 출자자 유형별는 정책금융이 8%, 민간부문은 22% 증가했다. 특히 민간 부문에서는 연기금·공제회와 일반법인의 출자가 전년대비 130%, 58% 증가하며 상승세를 이끌었다.

한편 상반기 벤처투자회사·조합의 투자를 받은 기업들 가운데 ‘퓨리오사AI’와 ‘비나우’가 처음으로 기업가치 1조원 이상으로 평가를 받으며 투자를 유치했다. 퓨리오사AI는 인공지능(AI) 반도체를 설계하고, 비나우는 화장품을 생산·판매하는 기업으로, 국내 벤처투자 시장에서의 인공지능과 K-뷰티의 강세를 확인할 수 있다.

한성숙 중기부 장관은 “벤처투자가 전년대비 증가하고, 민간자금 출자 증가로 펀드결성이 크게 증가한 것은 매우 긍정적인 신호”라며 “앞으로도 유망한 기업이 벤처투자를 통해 성장하고 글로벌 시장으로 도약할 수 있도록 정책적 노력을 다하겠다”라고 밝혔다.