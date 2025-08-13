알래스카 앵커리지서 개최 “일대일 면담 예정” 젤렌스키 “휴전조건 돈바스 철군 수용 불가” 러, 우크라 급진격…“사흘새 17㎞ 밀고 들어와”

미국 백악관은 오는 15일(현지시간) 미 알래스카주에서 열리는 미·러 정상회담이 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간의 양자 회담으로 진행될 것이라고 재확인했다. 전쟁 당사국인 우크라이나를 포함한 3자회담이 사실상 무산된 셈이다. 이런 가운데 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 휴전 조건으로 내세운 돈바스 철수에 대해 영토 양보는 불가하다는 입장을 고수했다.

12일 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 백악관에서 열린 언론 브리핑에서 미·러 정상회담이 알래스카주 최대도시인 앵커리지에서 개최된다면서 이같이 소개했다.

레빗 대변인은 “트럼프 대통령은 푸틴 대통령의 요청에 따라 회담에 동의했다”며 “트럼프 대통령의 목표는 우리가 어떻게 이 전쟁을 끝낼 수 있을지에 대한, 더 나은 이해를 얻는 것”이라고 말했다. 그러면서 레빗 대변인은 이번 회담이 트럼프 대통령에게 “듣는 연습”(listening exercise)이라고 규정했다. 그는 “전쟁의 한 당사자(러시아)만이 참석한다”며 “따라서 트럼프 대통령이 가서 우리가 이 전쟁을 어떻게 끝낼 수 있을지에 대한 더 확고하고 나은 이해를 얻는 것”이 회담의 주된 목적이라고 말했다.

다만 레빗 대변인은 회담 중 두 정상의 일대일 대면도 이뤄질 예정이며, 젤렌스키 우크라이나 대통령을 포함한 3자 정상회담을 미래에 개최하는 것이 트럼프 대통령이 희망하는 바라고 전했다. 트럼프 대통령이 푸틴 대통령을 만나기 전 젤렌스키 대통령과 회담할지 여부에 대해 레빗 대변인은 답하지 않았다.

레빗 대변인은 또 트럼프 대통령의 러시아 답방 가능성에 대해 “아마도 미래에 러시아를 방문할 계획이 있을 것”이라고 설명했다.

이번 회담에서 핵심의제가 될 영토 분할에 대해서 우크라이나는 강한 반대 의견을 내고 있다.

AP·로이터·AFP 통신에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 러시아가 휴전 조건으로 우크라이나가 동부 돈바스 전체에서 철수하기를 요구하고 있으나 우크라이나는 이를 받아들이지 않을 것이라고 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 이날 키이우에서 기자들과 만나 “오늘 돈바스에서 철수하면 러시아가 다른 공세를 준비할 교두보를 열어줄 것”이라며 영토 양보는 불가하다고 강조했다.

젤렌스키 대통령은 러시아가 먼저 휴전에 동의하고 난 다음에 영토 문제를 논의해야 해야 한다고 했다. 그러면서 “영토 문제는 안전 보장과 분리될 수 없다”며 영토 문제 논의에 우크라이나의 안보 보장이 필수적인 부분이 돼야 한다고 설명했다.

현재 러시아는 루한스크주 대부분과 도네츠크주의 큰 부분을 점령했고 자포리자주와 헤르손주를 그보다 작은 비율로 장악했다. 영미권 주요 언론은 루한스크주와 도네츠크주를 포함한 돈바스 양보안이 거론되고 있다고 보도했다.

한편 러시아는 회담을 3일 앞둔 시점에서도 여전히 우크라이나 동부 전선에서 진격에 속도를 내고 있다.

로이터·AFP 통신과 미 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 우크라이나 전선을 추적해 공개해온 ‘딥스테이트’는 이날 러시아군이 최근 며칠 새 우크라이나 도네츠크주에서 북쪽으로 최소 10㎞를 진격했다고 분석했다.

핀란드 군사정보 분석가 파시 파로이넨은 엑스(X·옛 트위터)에서 현재 격전이 벌어지고 있는 도네츠크주 포크로우스크시 북쪽에서 러시아가 지난 사흘간 우크라이나 전선을 뚫고 약 17㎞를 침투했다고 전했다. 김영철 기자