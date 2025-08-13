8월 19일부터 9월 13일까지 16개 모든 동에서 순차 개최...주민이 직접 마을사업을 결정하고 실행... 친환경 실천까지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 8월 19일부터 9월 13일까지 지역 내 16개 모든 동에서 ‘2025년 주민총회’를 개최한다고 말했다.

주민총회는 마을의 주요 현안을 주민이 직접 논의하고 결정하는 주민자치회의 대표적인 활동으로, 직접민주주의를 실현하는 장이다. 올해 총회에서는 각 동 주민자치회가 발굴한 총 68개 마을사업을 주민이 현장에서 직접 투표로 선정하며, 마을 발전 방향을 함께 논의한다.

참석한 주민들은 사업설명과 홍보부스를 통해 제안사업을 살펴본 뒤 모바일 또는 현장 투표로 의견을 제시할 수 있다.

특히 올해는 16개동 주민자치회가 함께하는 ‘중랑기후환경연합’ 출범에 따라 ‘일회용품 없는 축제 만들기’를 추진한다. 이를 위해 행사 시 일회용 비닐과 플라스틱 용기 사용을 자제하고, 텀블러 등 다회용 용기를 활용해 환경 감수성을 높인 친환경 주민총회를 운영할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “주민총회는 행정이 아닌 주민 스스로 마을의 미래를 결정하는 소중한 과정”이라며 “더 많은 구민들이 총회에 참여해 우리 동네를 함께 만들어가는 주체가 되기를 기대한다”고 말했다.

16개동 주민총회는 동별로 순차적으로 진행되며, 세부 일정과 장소는 각 동 주민센터 누리집에서 확인할 수 있다.