피렐리·컨티넨탈·브리지스톤 제쳐 유로7 규제 앞두고 경쟁력 입증

한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 독일 자동차협회(ADAC) 타이어 마모율 조사에서 글로벌 강호 피렐리·컨티넨탈·브리지스톤을 제치고 2위를 차지했다.

13일 타이어업계에 따르면 한국타이어는 이번 ADAC의 조사에서 마모율 62㎎/㎞/t를 기록하면서 조사 기준 1위를 차지했다. 컨티넨탈(63)과 굿이어(65), 금호(70), 펄킨(72)타이어가 그 뒤를 이었고, 피렐리(76)와 브리지스톤(78), 파이어스톤(82)은 하위권에 머물렀다. 이번 조사에서 1위는 마모율 52㎎/㎞/t을 기록한 미쉐린타이어가 차지했다.

타이어의 마모율은 제품 내구성은 물론 최근 환경 문제가 강조되면서 ‘공기 질’ 개선을 위해 신경써야 할 요소로서 주목받고 있다. 유럽연합이 내년부터 단계적인 시행을 노리는 유로 7에서도 타이어 마모율은 주된 고려요소다.

이에 독일자동차협회 ADAC도 2023년부터 진행하고 있는 조사에서 전 세계 모든 타이어 브랜드의 160개 제품을 대상으로 분진 테스트를 함께 진행하고 있다. 특히 유럽연합(UNECE) 표준 시험방식을 도입하는 것이 특징이다. 도심과 국도, 고속도로를 모두 테스트하는데, 최대 4대의 차량이 한 대열로 운행하면서 타이어를 체크하고, 주행 전·중·후에 차축 정렬(토·캠버) 검사를 진행하면서 동일한 조건을 맞춰 엄격한 테스트를 진행한다.

최근 유럽연합이 권장하는 타이어의 평균 마모량은 68㎎/㎞/t 수준이다. 한국타이어가 얻어낸 마모율은 이보다 9% 낮은 수준이다. ADAC 관계자는 “이번 조사에서는 평가 항목을 주행안전성과 환경적 균형 두 가지의 큰 범주에서 구분했다”라면서 “마모 기준을 지나치게 엄격히 설정할 경우, 안전 저하라는 부작용이 발생할 수 있는 만큼 균형은 필요하다”고 설명했다.

한편, 유럽연합이 시행하는 유로 7 전체 규제는 내년도 11월부터 신차 인증에 적용될 예정이다. 타이어 마모 한도에 대한 규제는 유로 7 안에 포함되지만, 적용 시점은 승용차 기준 2028년 7월 1일부터다. 김성우 기자