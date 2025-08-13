[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 투자은행 골드만삭스의 데이비드 솔로몬 최고경영자(CEO)에게 이코노미스트를 교체하라고 압박했다.

자신의 관세 정책이 미국 경제에 미칠 영향을 잘못 예측했다는 이유에서다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “데이비드는 새 이코노미스트를 고용하거나 아니면 단순히 (솔로몬의 취미 활동인) DJ로 활동하는 데 집중하고 대형 금융기관 경영에는 신경 쓰지 않는 게 나을 것”이라고 적었다.

트럼프 대통령은 “오래전 그들은 시장 반응과 관세에 대해 잘못된 예측을 했고, 그 예측은 틀렸다. 마찬가지로 그들은 다른 많은 것들에서도 틀리고 있다”면서 이같이 공격했다.

그러면서 “관세가 미국에 인플레이션이나 다른 문제를 일으키지 않았다는 것이 입증됐다. 오히려 엄청난 양의 현금(관세 수입)이 재무부 금고로 유입되고 있고, 대부분의 경우 소비자는 이 관세를 부담하지 않고 있고, 주로 기업, 정부, 그중 상당수가 외국이 이 비용을 부담하는 것으로 나타났다”며 “하지만 데이비드 솔로몬과 골드만삭스는 정당한 공로를 인정하지 않고 있다”고 주장했다.

트럼프 대통령이 언급한 이는 골드만삭스의 얀 하치우스 최고 이코노미스트를 지칭한 것으로 보인다.

하치우스와 그의 팀은 트럼프의 관세 정책이 노동시장을 약화하고, 인플레이션을 높이며, 미국 경제를 둔화시킬 것이라고 예상해왔다.

하치우스와 그의 팀은 10일 내놓은 보고서에서 6월까지 기준으로 미국 소비자들이 트럼프 관세의 22%를 흡수했고, 그 이후 추가로 부과된 관세가 이전의 패턴을 따른다면 결국 소비자들이 관세 부담의 67%를 흡수하게 될 것이라는 분석을 내놨다.

하치우스는 2023년에 대다수 이코노미스트와 달리 미국 경제가 침체에 빠지지 않을 것이라고 정확히 예측한 바 있다. 그해 미국 경제성장률은 3.20%였다.

이날 발표된 7월 미국 소비자물가지수(CPI)는 혼조 양상을 보였다.

CPI가 전월 대비 0.2% 상승, 상승폭이 6월(0.3%)보다 작아졌다. 작년 동월 대비로는 2.7% 올라 6월과 같았다.

변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.3% 상승해 6월(0.2%)보다 상승폭이 커졌다. 작년 동기 대비로도 3.1% 올라 6월(2.9%)보다 상승폭이 확대됐다.

이에 대해 주식시장은 관세에 따른 물가 충격이 7월까지 크지 않음이 확인되면서 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 오는 9월 통화정책회의에서 기준금리를 내릴 것이란 기대감도 커지는 반응을 보였다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 1일 고용 상황이 최근 석 달 새 크게 나빠졌다는 통계가 나오자 전임 조 바이든 대통령이 임명한 노동부 에리카 맥엔타퍼 노동통계국장이 숫자를 “조작했다”고 주장하며 그를 해고하기도 했다.