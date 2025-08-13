장마·고온다습한 날씨엔 신속한 방제가 관건

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 최근 고온다습한 날씨가 이어지면서 복숭아를 비롯한 과수 농가에 탄저병 비상이 걸렸다.

경북 안동시는 장마와 고온다습한 날씨가 지속될 경우 과수 탄저병 확산 가능성이 크다며, 농가의 적극적인 방제를 당부했다.

탄저병은 고온다습한 환경에서 주로 발생하는 곰팡이병이다.

초기에 검은 반점이 생기고 표면이 움푹 들어간 뒤 원뿔형으로 부패가 진행되는 것이 특징이다.

또한 포자가 대량 생산돼 병원균이 빗물을 타고 급속히 퍼질 수 있으며, 전염력이 강하고 확산이 빨라 조기 발견과 철저한 방제가 무엇보다 중요하다.

병든 과일은 보이는 즉시 제거해 과수원 밖으로 반출․매몰해야 한다.

이를 예방 하기 위해서는 비 오기 전 보호용(비침투성) 살균제, 비 온 뒤에는 침투이행성 살균제로 계통을 달리해 살포해야 한다. 약제 살포 후에도 과수원 예찰을 정기적으로 실시하는 것이 좋다.

안동시 관계자는 “과원 관리 요령과 약제 적기 살포 방법 등 현장 맞춤형 예방 컨설팅을 강화해 탄저병 피해를 최소화하겠다”며 “농가에서도 관리 요령을 꼭 지켜주시길 바란다”고 전했다.