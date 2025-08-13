경찰대 출신으로 “차분하고 합리적”…통일교 전 본부장도 심사

[헤럴드경제=장연주 기자] 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 구속되면서 구속영장을 발부한 정재욱(55·사법연수원 30기) 서울중앙지법 영장전담 부장판사에게도 관심이 쏠린다.

정 부장판사는 이날 오전 김 여사의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 9시간이 넘는 장고 끝에 구속영장을 발부했다. 영장 발부 사유는 ‘증거를 인멸할 염려’였다.

정 부장판사는 부산 출신으로 부산진고와 경찰대학(8기)을 졸업하고 경찰 재직 중 1998년 사법시험에 합격했다. 2001부터 대한법률구조공단 변호사로 활동하다 2007년 사법연수원 법관임용연수를 받고서 판사로 임용됐다.

이후 부산지법, 수원지법, 서울중앙지법 판사를 거쳐 울산지법, 수원지법 부장판사로 일했고 올해 2월부터 서울중앙지법 영장전담판사를 맡았다.

법조계에 따르면, 정 부장판사는 차분한 성격으로 구속 사유를 종합적으로 검토해 합리적인 결정을 내린다는 평가를 받는다.

앞서 정 부장판사는 지난 1일 12·3 비상계엄 관련 ‘내란 공모’ 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관에 대해 약 7시간 숙고 끝에 “증거를 인멸할 염려가 있다”며 구속영장을 발부한 바 있다.

이 전 장관이 구속이 적법한지, 계속 필요한지 다시 판단해달라며 청구한 구속적부심사도 지난 8일 기각했다.

또 지난 달 30일엔 ‘건진법사 청탁 의혹’의 핵심 인물인 통일교 전 세계본부장 윤모씨도 “증거를 인멸할 염려가 있고 도망할 염려가 있다”며 구속 결정을 내렸다.

한편, 법원이 12일 윤석열 전 대통령 배우자 김건희씨에 대한 구속영장을 발부함에 따라 김 여사는 역대 영부인 중 처음으로 구속됐으며, 헌정 사상 최초의 전 대통령 부부 동시 구속 첫 사례로 남게 됐다.