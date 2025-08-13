이달 31일까지 회원 참여형 코드 등록 시 1000원 자동 기부

[헤럴드경제=유동현 기자] 빗썸 패션 브랜드 라카이코리아가 ‘광복 80주년 기부 캠페인’을 진행한다고 13일 밝혔다.

캠페인은 회원 참여 방식이다. 오는 31일까지 빗썸에 신규 회원으로 가입하고 라카이코리아 이벤트 페이지에 있는 기부 코드를 빗썸 앱에 등록하면 1만원이 자동 기부된다.

빗썸 신규 회원에게는 기부 참여 활성화와 감사의 의미를 담아 ‘광복 80주년 기념품’을 제공한다. 웰컴미션을 포함해 ▷빗썸 원화 최대 5만 원 ▷라카이코리아 1945 한정판 티셔츠▷태극기 배지▷팔찌▷머그컵이 랜덤으로 구성된 후원 패키지를 받을 수 있다.

기존 빗썸 회원이 기부 코드를 등록하면 1000원이 기부된다. 감사의 의미로 빗썸 원화 815원이 회원에게 제공된다.

모든 참여자를 대상으로 한 경품 추첨 이벤트도 진행한다. 기부 코드를 등록한 회원 중 총 270명을 추첨해 ▷라카이코리아 1945 에코백(200명) ▷라카이코리아 독도종자 수분초 크림(50명) ▷라카이코리아 KR 볼캡(20명) 등을 증정한다.

적립된 기부금은 국제 주거복지 비영리단체 한국해비타트에 전액 전달돼 독립유공자 후손의 주거환경 개선에 사용될 예정이다.

해당 쿠폰 코드는 빗썸 계정당 1회 등록 가능하다. 캠페인 참여를 위해서는 빗썸 회원가입과 고객확인(KYC), KB국민은행 계좌 연동이 필요하다. 지급받은 빗썸 원화는 이벤트 종료 후 30일간 사용 가능하다.

문선일 빗썸 서비스총괄은 “광복 80주년을 맞아 빗썸 회원들이 함께 의미 있는 나눔에 참여할 수 있도록 이번 캠페인을 마련했다”며 “앞으로도 사회와 함께 성장하는 기업으로서 다양한 파트너십과 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 했다