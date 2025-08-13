차세대 주역 발굴 위한 ‘올해의 배우상’

[헤럴드경제=손미정 기자] 제30회 부산국제영화제가 올해의 배우상 심사위원으로 배우 이정은과 유태오를 선정했다고 13일 밝혔다.

지난 2014년 신설된 올해의 배우상은 한국 장편 독립영화 속 신예 배우들을 발굴하고 조명하기 위한 상이다. 비전 부문의 한국 작품을 대상으로 최고의 연기를 펼친 남녀 배우 각각 1인에게 수여된다. 한국영화를 이끌어온 선배 배우들이 차세대 주역들에게 직접 시상한다.

올해의 배우상 수상자에게는 각 500만원의 상금이 함께 수여된다.

이정은은 연극과 뮤지컬 무대에서 다져온 내공으로 다양한 장르에서 활약하고 있는 연기파 배우다. ‘기생충’(2019)으로 청룡영화상 등 주요 시상식의 여우조연상을 휩쓴 바 있다. ‘미스터 선샤인’(2018), ‘눈이 부시게’(2019), ‘동백꽃 필 무렵’(2019) 등에서 섬세한 연기를 보여준 바 있고, 최근에는 영화 ‘좀비딸’(2025)에서 할머니 밤순을 분했다.

유태오는 칸영화제 경쟁부문 초청작 ‘레토’(2018)로 세계 무대에 이름을 알리고, 이후 ‘버티고’(2019), 드라마 ‘머니게임’(2020), ‘보건교사 안은영’(2020), ‘더 리크루트 시즌 2’(2025) 등을 통해 국내외에서 활발히 활동하고 있다. 다큐멘터리 ‘로그 인 벨지움’(2021)으로 감독을 맡기도 했다. ‘패스트 라이브즈’(2023)에서는 정해성 역을 맡아 한국 배우 최초로 2024년 영국아카데미시상식 남우주연상 후보에 오르기도 했다.