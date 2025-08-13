[헤럴드경제=신동윤 기자] 12일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서 주요 빅테크(대형 기술주)와 인공지능(AI)·반도체주가 강세를 보였다. 오는 9월 미 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리인하가 확정적이라는 인식이 공감대를 얻으면서 기술주에 대한 투심에 힘이 실렸기 때문이다.

13일 금융투자업계에 따르면 12일 오후 5시 12분(미 중부시간) 기준 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 9월에 기준금리가 25bp(1bp=0.01%포인트) 인하될 확률을 93.4%로 반영했다. 하루 전 85.9%에서 7.5%포인트 더 뛴 수치다.

기준금리가 현재 수준(4.25~4.50%)으로 동결될 가능성은 6.6%로 집계됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 7월 CPI 발표 후 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 겨냥해 금리인하를 재차 압박하며 그렇지 않을 경우 중대한 소송을 검토하겠다고 으름장을 놨다.

7월 미국 소비자물가지수(CPI)가 엇갈린 신호를 보냈음에도 불구하고 투자자들 사이에선 9월 금리인하만큼은 확실하다는 분위기가 잡혔다.

7월 CPI 보고서에서 전품목 수치는 상승률이 완만해졌으나 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 수치는 더 끈적해졌다.

미국 노동부에 따르면 7월 전품목 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했다. 이는 6월의 0.3% 상승보다 0.1%포인트 낮아진 것이다. 전년 동기 대비로는 2.7% 올라 6월과 동일한 수준을 유지했다. 반면, 근원 CPI는 전월비 0.3% 상승해 6월의 0.2%보다 상승폭이 확대됐다. 전년 동기 대비로도 3.1% 올라 6월의 2.9%에서 상승폭이 더 커졌다.

톰 하인린 US뱅크자산운용그룹 국내 투자 전략가는 “현재 주식 시장은 골디락스로 보인다”며 “점점 더 많은 사람이 9월 금리 인하를 예상하는데 이는 증시 전반에 매우 좋은 환경”이라고 말했다.

금리 인하 가능성이 높다는 판단 하에 시장 전반에 온기가 확산하면서 성장주인 AI-반도체 관련주의 강세가 두드러진 모양새다.

미 증시 대표 반도체 지수인 필라델피아반도체지수는 전장 대비 2.99% 급등한 5840.08에 장을 마쳤다. 종목을 구성하는 30개 종목 모두 ‘플러스(+)’ 등락률을 기록했다.

‘대장주’ 엔비디아는 전장 대비 0.60% 상승한 183.16달러에 장을 마쳤다. 브로드컴(2.94%), ASML(2.84%), AMD(1.55%), 텍사스인스트루먼트(5.04%), 퀄컴(3.89%), 마이크론테크놀로지(3.26%) 등의 상승폭은 더 컸다.

반도체 상장지수펀드(ETF)인 ‘밴에크 벡터스 반도체 ETF(VanEck Vectors Semiconductor ETF, SMH)’는 이날 2.28% 오른 300.10달러에 장을 마치며 역대 최고가 기록을 경신했다.

미국 반도체 기업 인텔은 립부 탄 최고경영자(CEO)가 트럼프와 회동한 뒤 주가가 5% 이상 올랐다. 앞서 트럼프는 탄을 겨냥해 사임 압박을 넣었으나 회동 후 갑자기 그는 “성공적”이라고 말을 바꿨다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업도 모두 올랐다. 메타는 3.15% 상승했고 마이크로소프트와 애플도 1%대 강세였다.

구글 모회사 알파벳은 인공지능(AI) 검색엔진 업체 퍼플렉시티가 구글 웹브라우저 크롬을 345억달러(47조8천억원)에 인수하겠다고 제안했다는 소식에 1.2% 올랐다.

미국 인공지능 방산업체 팔란티어는 2.35% 오르며 시총 4000억달러 이상의 자리를 다졌다.